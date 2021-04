Bons plans Idéale pour les smartphones, la carte microSD SanDisk Extreme 256 Go est à 37 euros

Que ce soit pour les téléphones ou les tablettes Android, les caméras embarquées ou encore les drones, les cartes SD sont encore aujourd’hui très utilisées pour le stockage. Ça tombe bien, puisque le modèle SanDisk Extreme V30 A2 de 256 Go est en promotion à 37,60 euros sur Amazon.

Avec des performances applicatives grimpant jusqu’à 160 Mb/s et de nombreuses qualités, cette carte micro SD (avec son adaptateur) est actuellement en promotion sur Amazon. Au lieu d’un prix conseillé de 96 euros, elle chute à 37,60 euros, un rapport qualité-prix tout simplement imbattable.

La carte microSD SanDisk Extreme 256 Go en détail

Cette carte microSDXC se destine essentiellement aux possesseurs d’un téléphone Android, de drone ou de caméra qui chercheraient à élargir leur espace de stockage. Pour cela, il faudra bien sûr disposer d’un port micro SD. Ensuite, il n’y aura qu’à utiliser adaptateur qui est fourni avec cette carte afin de stocker et de regrouper toutes les données que vous souhaitez. Avec un volume de 256 Go, il est possible d’y entreposer des milliers de photos, ou encore des centaines de films. C’est pour cette raison que les cartes SD sont particulièrement appréciées par les voyageurs.

Ce modèle permet de délivrer de solides performances avec une vitesse de transfert allant jusqu’à 160 Mb/s (en écriture, elle plafonne à 90 Mb/s). Elle est compatible avec les contenus en UHD 4K, et dispose de plusieurs certifications aujourd’hui considérées comme indispensable : A2, Classe de vitesse UHS 3 (U3) et la Classe de vitesse vidéo 30 (V30).

Enfin, on pourra profiter de l’application SanDisk Memory Zone qui est l’une des plus pratiques du marché pour gérer facilement nos fichiers, les organiser et surtout retrouver ce que l’on cherche. En outre, cette petite carte microSDXC est plutôt résistante : elle est en mesure de supporter (jusqu’à une certaine limite) les températures extrêmes, l’eau, les rayons X ainsi que les chocs !