Incroyable mais vrai, le AMD Ryzen 5600X est à seulement 299 euros chez Amazon

Le AMD Ryzen 5600X est le modèle le plus abordable de la génération Zen 3 du constructeur. Parfait pour une configuration destinée au jeu vidéo, Amazon le propose aujourd’hui à 299 euros, une offre assez surprenante. Attention, les stocks sont limités.

Le AMD Ryzen 5600X est donc le petit dernier de la génération Zen 3. Il s’appuie sur 6 cœurs/12 threads et 32 Mo de cache L3. Avec cette nouvelle génération, AMD a décidé de revoir les fréquences de fonctionnement à la hausse, puisqu’elles sont ici fixées à 3,7 GHz de base, et jusqu’à 4,6 GHz en boost. C’est plus que le 3600X, son prédécesseur, et de même ordre que le 3600XT. Pour les personnes qui cherchent à s’équiper à moindre coût avec un processeur extrêmement puissant pour les jeux vidéo, c’est certainement le meilleur rapport qualité prix du moment.

Profiter de l’offre chez Amazon

Surtout, le 5600X profitent d’un TDP (enveloppe thermique) de seulement 65 W ! Contrairement à ses grands frères, le Ryzen 5600X est livré avec un ventirad Wraith Stealth fourni dans la boîte. Ce ventilateur permettra de refroidir convenablement votre processeur si vous ne l’utilisez pas trop intensément et surtout sans overclock.

Surtout pensé pour les jeux, le Ryzen 5600X offre des performances similaires ou supérieures (suivant les jeux plus ou moins optimisés) à des processeurs concurrents (Intel Core i5-10600K par exemple) tout en étant moins cher et plus compétitif dans les applications de calcul. Le 5600X est tout juste moins costaud dans les jeux vidéo qu’un 5800X. Dans les divers benchmarks (Cinebench R15, Blender, 7zip, etc) il est constamment devant les modèles Intel.