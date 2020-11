[Bon Plan] Invoxia : les traqueurs intelligents jusqu’à -35% pour Cyber Monday

Si la tranquillité d’esprit et la sécurité des proches ont bien un prix, il n’a jamais été aussi réduit. Pour Cyber Monday, les trackers GPS d’Invoxia, des dispositifs de géolocalisation, et de suivi de la santé des animaux de compagnie avec abonnement de 3 ans inclus et une longue autonomie, sont disponibles à des tarifs défiants toute concurrence.

Finies les recherches interminables de Mitzu la chatte fugueuse, terminée la peur de laisser son véhicule dans un quartier inconnu. Soucieux de la sérénité des utilisateurs, ces trackers intelligents offrent des fonctionnalités avancées telles que l’historique des itinéraires effectués sur un temps donné, la configuration de zones de sécurité, des alertes antivol et dégradation… Et même un suivi de santé et de bien être pour les animaux de compagnie. Les trackers GPS d’Invoxia apportent tranquillité aux utilisateurs, en indiquant à tout moment où se trouvent les biens ou les personnes qui comptent. De plus, leur simplicité d’utilisation les rend accessibles à tous.

Le Tracker GPS, l’antivol des véhicules sans carte SIM et à l’autonomie record

Idéal pour les deux-roues et les voitures, le tracker GPS d’Invoxia dispose, en plus de sa fonction de géolocalisation, d’une alerte antivol en temps réel. Grâce à cette fonctionnalité, il avertit l’utilisateur lorsque sa moto est manipulée, à distance, directement sur son smartphone, pour lui permettre de réagir à temps en cas de problème ou simplement se rassurer. L’alerte anti-dégradation signale, par ailleurs, lorsque la moto est renversée ou le véhicule bousculé lorsqu’il est garé. Autonomie : jusqu’à 6 mois.

Spécificités techniques du tracker GPS :

Abonnement au réseau basse consommation LoRa ou Sigfox de 3 ans inclus

Autonomie optimum, jusqu’à 6 mois

Plusieurs intensités de tracking : 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes

Tracking de haute précision, à l’extérieur comme à l’intérieur grâce à la combinaison des technologies GPS et réseaux Wi-Fi

Aluminium anodisé noir et lacet en cuir

Recharge par Micro USB, câble fourni

Le Mini Tracker GPS, l’antivol des objets de valeur

Le mini tracker GPS est une balise GPS miniaturisée et waterproof que l’on peut glisser n’importe où et qui garde un œil sur la boîte à bijoux, le matériel photo-vidéo, les bateaux, les ruches, les parachutes ou les drones pour les retrouver, où qu’ils soient. Waterproof IP67. Autonomie : jusqu’à 3 mois.

Spécificités techniques du mini tracker GPS :

Dimensions : 42×24×17mm pour 15g

Bouton et protège USB en élastomère

LED de notification

Waterproof IP67

Autonomie jusqu’à 3 mois, batterie rechargeable 250mAh

Compatible avec les réseaux Lora et Sigfox, fréquences européennes

Tracking de haute précision, à l’extérieur comme à l’intérieur grâce à la combinaison des technologies GPS et réseaux Wi-Fi

Le Bike Tracker, Le 1er réflecteur connecté qui sécurise le vélo et la trottinette

Le Bike Tracker d’Invoxia est le premier réflecteur de vélo connecté et antivol. Il embarque un tracker GPS waterproof (IP67), d’une autonomie jusqu’à 3 mois. En plus d’augmenter la visibilité sur la route, ce réflecteur intelligent qui se fixe à l’arrière d’un vélo ou d’une trottinette, permet au cycliste d’être avertis en cas de tentative de vol ou de dégradation et de le géolocaliser, via l’application mobile, où qu’il soit en France. Véritable antivol mobile actif, il détecte les vibrations après une période d'inactivité prolongée et fait également office d’alerte anti-dégradation si le vélo est bousculé ou renversé lorsqu’il est garé. Waterproof IP67. Autonomie : jusqu’à 3 mois.

Spécificités techniques du Bike Tracker :

Largeur/diamètre de 53 mm

Bouton et protège USB en élastomère

LED de notification

Waterproof IP67

Autonomie jusqu’à 3 mois, batterie rechargeable 250mAh

Compatible avec les réseaux basse-consommation LoRa ou Sigfox

Tracking de haute précision, à l’extérieur comme à l’intérieur grâce à la combinaison des technologies GPS et réseaux Wi-Fi

L’accessoire est compatible avec les tiges de selles rondes (standard)

Fixation possible sur la plupart des diamètres de tige de selle (de 23 à 35mm)

Le Pet Tracker, la sécurité, la santé et le bonheur des animaux, même à distance

Très léger, waterproof, le Pet Tracker se fixe aisément à tout type de collier et accompagne les animaux dans toutes leurs péripéties pour ne jamais les perdre. Doté d’une technologie innovante d'intelligence artificielle, le Pet Tracker reconnaît les activités pratiquées, les mesure

en temps et en distance et fournit un score de sommeil. Il analyse également des indicateurs de bien être clés tels que les repas, grattages et aboiements pour déceler de façon préventive des problèmes de santé et faire appel à un vétérinaire avant qu’il ne soit trop tard. Autonomie : jusqu’à 1 mois.

Spécificités techniques du Pet Tracker :

Dimensions : 42×24×17mm pour 15g

Bouton et protège USB en élastomère

LED de notification

Waterproof IP67

Autonomie jusqu’à 1 mois, batterie rechargeable 250mAh

Compatible avec les réseaux Lora et Sigfox, fréquences européennes· Tracking de haute précision, à l’extérieur comme à l’intérieur grâce à la combinaison des technologies GPS et réseaux Wi-Fi

Des trackers connectés pour ne plus jamais rien égarer

Pour personnaliser le tracker selon ses besoins, l’utilisateur peut définir des « zones de sécurité » pour lesquelles il souhaite être notifié de chaque déplacement (par exemple, à chaque fois que la voiture entre ou sort du parking). Il peut accéder facilement à la position exacte du tracker sur la carte depuis l’app Invoxia GPS, et retracer l’itinéraire effectué par le tracker sur la période de son choix. Par ailleurs, l’utilisateur peut choisir la fréquence d’envoi de positions lorsqu’il se déplace. Différents modes d’utilisation peuvent être choisis par l’utilisateur, en fonction de ses besoins.