La box de streaming 4K NVIDIA Shield TV Pro passe à 194 euros

À mi-chemin entre une box TV est une console de jeu, la Nvidia Shield TV Pro est un produit Premium qui permet de profiter d’Android TV dans les meilleures conditions. Très pratique à utiliser au quotidien, ce périphérique passe enfin sous la barre des 200 euros sur Cdiscount.

En profitant du code promotionnel 10EUROS, vous pouvez obtenir le boîtier Nvidia Shield TV Pro au meilleur prix. De quoi accéder à de nombreuses fonctionnalités et surtout à la puissante puce Tegra X1+. Généralement indiquée à 200 euros, la Shield TV Pro tombe aujourd’hui à 194 euros sur Cdiscount.

Code promo : 10EUROS

La Nvidia Shield TV Pro en détail

La Nvidia Shield TV Pro est un appareil haut de gamme, qui vous permet de profiter d’Android TV votre téléviseur en quelques instants et avec une grande fluidité. Dessus, vous retrouverez toutes les applications de streaming du marché, avec par exemple Netflix, Disney+, myCanal, Molotov, OCS ou Prime Video. On rappelle que le catalogue est le plus vaste pour un appareil du genre. Surtout, les contenus que vous visionnez peuvent profiter d’un système d’upscaling qui améliore intelligemment la qualité.

Cette petite box est d’ailleurs compatible avec de nombreuses normes d’image et son comme la 4K, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos. Les vidéos en 4K sont fluides, même à très haut débit. Mais à la différence de ses principaux concurrents plus abordables, ce modèle est en mesure de se muer en véritable console de jeux vidéo avec sa puce Tegra X1+. Vous pourrez bien sûr y connecter certaines manettes pour un meilleur confort. Enfin, Nvidia vous ouvre les portes du catalogue de son service cloud gaming GeForce Now, qui permet de jouer (via un abonnement) en toute simplicité aux derniers titres des consoles de salon.

Du reste, la box est plutôt complète en matière de connectique, avec 1 port HDMI, 1 port Ethernet et 2 ports USB 3.0. Elle est également compatible avec certains assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant, afin de réaliser des commandes vocales ou des recherches sur Internet. Enfin, la box est livrée avec une télécommande très ergonomique, comportant un total de 10 boutons très fonctionnels (dont un qui ouvre Netflix).