La liseuse Kindle Paperwhite est à moins de 100 euros

Parce qu’être geek et lecteur, c’est loin d’être incompatible, on vous propose également des bons plans sur des liseuses. Aujourd’hui, la Kindle Paperwhite, l’une des meilleures références du marché, tombe sous la barre des 100 euros.

Cette version, sortie en 2018, reprend tous les arguments de la Kindle originale en y ajoutant de meilleures performances, et une prise en main améliorée. Habituellement indiquée à 130 euros, elle chute maintenant à 99 euros chez Amazon.

La Kindle Paperwhite en détail

Cette liseuse électronique est l’un des modèles les plus intéressants parmi les nombreux que conçoit Amazon. On retrouve un écran e-ink de 6 pouces avec une qualité papier, accompagné par 8 Go de stockage. Cet appareil, paru en 2018, reste une excellente référence. Elle offre un grand confort de lecture, de jour comme de nuit, avec un écran qui est certifié sans reflet et rétroéclairé. La définition peut monter jusqu’à 300 ppp, pour une qualité d’image photo réaliste par rapport à un livre papier.

À l’utilisation, c’est tout simplement l’un des modèles les plus personnalisables du marché. Il est possible de choisir parmi 8 polices d’écriture différentes, d’ajuster la taille des paragraphes, du texte, les espacements, mais aussi des marges selon vos préférences. Vous avez le choix de laisser l’éclairage en mode automatique, ou l’ajuster manuellement. Enfin, le Bluetooth est intégré ce qui vous permet de profiter de vos livres audio en quelques clics.

La librairie de cette liseuse électronique n’est pas en reste. La Kindle Paperwhite offre un accès à 5,55 millions d’e-books. Si vous possédez déjà certains titres associés à votre compte Amazon, vous n’aurez qu’à vous connecter depuis votre liseuse électronique pour les retrouver instantanément. Ce modèle peut être utilisé à la plage ou dans la salle de bains, puisqu’il est étanche et certifié IPX8.

À noter qu’il s’agit ici d’une version avec publicités. Concrètement, lorsqu’elle est en veille, des suggestions d’e-books à acheter apparaîtront sur votre écran. Vous pouvez toujours choisir d’acheter une option à 10 euros pour vous en débarrasser définitivement. Sinon, la même version de cette liseuse électronique disponible sans publicité, à 109,99 euros.