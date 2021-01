La Logitech G502 Hero est à 56 euros durant les soldes

Rien ne vaut les classiques et dans le domaine du gaming PC, la Logitech G502 Hero est une référence. Les soldes sont l’occasion parfaite pour s’équiper à moindre coût, elle s’affiche en effet à 56,87 euros au lieu de 89,99 euros en temps normal.

La souris gamer est une arme essentielle pour tout joueur qui se respecte et la Logitech G502 Hero a fait ses preuves depuis des années. Un best-seller, proposé habituellement au prix de 89,99 euros et disponible pour les soldes avec une réduction 37%, ce qui vous fera 56,87 euros sur Amazon.

La Logitech G502 Hero en détail

Références milieu de gamme des souris pour gamer, la G502 existe depuis plus de 10 ans. Logitech n’a de cesse de la mettre à jour et la G502 Hero est la dernière itération de la famille. On ne change pas une équipe qui gagne et donc sans surprise le design n’a pas beaucoup varié. Nous avons un design alliant lignes fluides et plus tranchées avec un subtil rétroéclairage RGB en prime.

Nous sommes face à une souris au galbe généreux, avec des dimensions de 132 x 75 x 40 mm. Un produit parfait pour les joueurs qui ont de grandes mains et ont du mal à trouver chaussure à leur pied. Côté poids, elle affiche 121 g sur la balance. Si vous désirez mieux la sentir en main, Logitech fournit un jeu de 5 poids de 3,6 g à installer, si besoin, dans la souris pour l’alourdir.

Elle propose 11 boutons très bien positionnés. Seuls les deux boutons latéraux gauche sont vraiment ma placés et au final peu exploitable. La molette est cliquable et propose un mode de défilement libre et un autre cranté. Notez que le câble USB livré avec fait 2 m de longueur, vous ne devriez pas vous sentir limité par le câble dans vos mouvements.

La Logitech G502 Hero embarque le capteur optique maison, la Logitech, le Hero 16K. Il s’agit de la principale innovation apportée par ce modèle de G502. Sa sensibilité atteint au maximum les 16 000 DPI et ce mulot se révèle bluffant de précision et de réactivité. Son seul talon d’Achille est de peu apprécier les surfaces en verre.