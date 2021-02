La montre connectée Honor Watch Magic s’écroule temporairement à 69 €

Cette montre connectée a été lancée en 2019. Tout en reprenant les bonnes spécifications techniques de ses grandes sœurs, elle offre un rapport qualité-prix excellent et promet d’être un compagnon de route fidèle durant de longues années. Aujourd’hui, le site officiel Honor la rend très accessible, à seulement 69 euros.

La Honor Watch Magic peut s’appuyer sur un très bel écran, un suivi d’activité bien pensée et quelques caractéristiques techniques pratiques à utiliser au quotidien. Initialement vendue à 229,80 euros par la firme chinoise, elle tombe maintenant à 69,90 euros pour une durée limitée.

La Honor Watch Magic en détail

La Honor Watch Magic s’appuie sur un design classique et aujourd’hui connu de tous, avec un format relativement compact. L’épaisseur ne dépasse pas les 10 mm, et le poids total ne fait que 32,5 g. Un style plutôt discret, passe-partout, conçu avec un acier inoxydable noir de bonne facture. Surtout, la montre peut se targuer d’embarquer un écran AMOLED de 1,2 pouces, offrant une définition de 390 x 390 pixels, avec des contrastes infinis, des couleurs éclatantes et une très solide luminosité, même à l’extérieur. Pour allumer l’écran, il n’y a ici pas de mode Always On comme chez Apple ou Samsung, mais bien un petit mouvement du poignet pour déclencher la sortie de veille.

Le principal intérêt de cette montre connectée, c’est son suivi d’activité complet à retrouver au quotidien. Là encore, le constructeur reprend les procédés déjà présents sur le marché, et propose çà et là une multitude de modes plus ou moins intéressants : suivi d’entraînements sportifs, analyse complète du sommeil, géolocalisation GPS, calcul du nombre de calories brûlées pendant un exercice ou encore analyse de rythme cardiaque. En fait, vous pourrez vous appuyer sur 9 modes de sport précis, comprenant l’alpinisme, le vélo, la natation ou encore la course en intérieur. Bien sûr, cette montre est étanche, que ce soit à la transpiration ou aux « grandes » profondeurs, puisqu’elle peut aller jusqu’à 50 m, bien pratique si vous faites régulièrement des longueurs. Pour retrouver toutes les statistiques directement sur votre téléphone, il faudra passer par l’application Huawei Health.

Du reste, le constructeur a rendu sa montre connectée bien polyvalente, puisqu’elle est aussi capable d’afficher les notifications en provenance de votre téléphone. Vous pourrez ainsi facilement retrouver sur l’écran vos derniers textos, vos appels, ou encore lire vos mails. Enfin, l’autonomie de la Honor Watch Magic est plutôt correcte, avec une batterie de 178 mAh, qui vous offre un peu moins d’une semaine d’utilisation standard. Elle est de toute façon compatible avec la rechargeant en USB C, qui lui redonne ses 100 % de batterie en seulement 2 heures de charge.