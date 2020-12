La montre connectée Huawei Watch GT 2 profite d’une réduction de 70 €

Les montres connectées font partie des produits les plus vendus de cette fin d’année 2020. Aujourd’hui, c’est la Huawei Watch GT 2 qui est disponible à 129 euros sur Boulanger.

Pour celles et ceux qui sont à la recherche d’une montre connectée, performante, robuste et utile au quotidien, la Huawei Watch GT 2 est en ce moment à prix cassé sur Boulanger. La version 42 mm est ici proposée à 129 euros, soit 70 euros de réduction par rapport à son tarif initial de 199 euros. Puisqu’il s’agit d’un revendeur français, le retrait en magasin ou en drive est offert, et la livraison ne prend en moyenne que trois jours.

La Huawei Watch GT 2 en détail

En reprenant les qualités de son prédécesseur, la Huawei Watch GT 2 propose une expérience complète pour une montre connectée. Elle embarque un écran AMOLED avec la fonctionnalité Always-On Display, très appréciable. Sur ce modèle de 42 mm, l’écran offre une diagonale de 1,2 pouce.

L’écran de cette montre connectée vous permettra de suivre votre état physique en temps réel, à travers de nombreuses statistiques qui sont glanées de vos entraînements ou de votre quotidien. La Watch GT 2 est compatible avec les téléphones Android et iOS et vous permet de synchroniser vos notifications, vos appels via Bluetooth ou encore de s’en servir comme un lecteur audio.

Au-delà, cette montre connectée embarque de multiples capteurs comme un GPS ou un cardiofréquencemètre. De quoi lui offrir une grande polyvalence dans ses services : analyse du sommeil, suivi de votre état de stress…

Pour fonctionner, la montre se base sur la puce Kirin A1. Le constructeur annonce une autonomie maximale de 7 jours, que vous pourrez recharger en seulement quelques heures.