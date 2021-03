La montre connectée Huawei Watch GT 2 Sport profite d’une réduction de 90 euros

Les montres connectées font partie des produits les plus vendus de cette fin d’année 2020. Aujourd’hui, c’est la Huawei Watch GT 2 Sport (46mm) qui est disponible à 139,99 euros sur la boutique officielle Huawei.

Pour celles et ceux qui sont à la recherche d’une montre connectée, performante, robuste et utile au quotidien, la Huawei Watch GT 2 Sport est en ce moment à prix cassé sur la boutique officielle du constructeur. La version 46 mm est ici proposée à 139 euros, soit 90 euros de réduction par rapport à son tarif initial de 229 euros.

La Huawei Watch GT 2 Sport en détail

En reprenant les qualités de son prédécesseur, la Huawei Watch GT 2 Sport propose une expérience complète pour une montre connectée. Elle embarque un écran AMOLED avec la fonctionnalité Always-On Display, très appréciable. Sur ce modèle de 46 mm, l’écran offre une diagonale de 1,2 pouce.

L’écran de cette montre connectée vous permettra de suivre votre état physique en temps réel, à travers de nombreuses statistiques qui sont glanées de vos entraînements ou de votre quotidien. La Watch GT 2 Sport est compatible avec les téléphones Android et iOS et vous permet de synchroniser vos notifications, vos appels via Bluetooth ou encore de s’en servir comme un lecteur audio.

Au-delà, cette montre connectée embarque de multiples capteurs comme un GPS ou un cardiofréquencemètre. De quoi lui offrir une grande polyvalence dans ses services : analyse du sommeil, suivi de votre état de stress…

Pour fonctionner, la montre se base sur la puce Kirin A1. Le constructeur annonce une autonomie maximale de 7 jours, que vous pourrez recharger en seulement quelques heures.