La nouvelle manette Xbox Series X sans fil revient en promotion

Les dernières manettes Xbox, qui sont utilisables sur les nouvelles consoles de salon Series X|S mais aussi sur PC et Android reviennent en promotion chez Amazon. La manette Xbox Series sans fil Robot White est proposée à 51 euros.

Disponible depuis quelques mois, cette manette pour Xbox Series reprend l’essentiel du design est bien rodé tout en apportant plusieurs modifications intéressantes. On trouve notamment un meilleur grip, une nouvelle croix directionnelle et un bouton Share qui peut s’avérer bien pratique. Habituellement proposée à 59,99 euros, la manette tombe aujourd’hui à 51 euros chez Amazon. Il y a déjà eu une promotion à 49,99 euros par le passé, mais cela reste une belle réduction sur l’une des meilleures manettes du marché.

La manette Xbox Series en détail

Comme évoqué ci-dessus, Xbox a fait le choix de la continuité en reprenant largement le design de la manette de la Xbox One. La disposition des boutons et des joysticks reste la même, et ne devrait pas bouleverser votre expérience si vous êtes habitué. Le nouveau modèle est légèrement plus compact avec 178 × 177 × 72 mm, pour un poids de 540 g. La principale innovation réside sur les grips, une surface antidérapante sur les gâchettes et le dos de la manette qui offre une meilleure prise en main.

L’autre grande nouveauté, c’est le nouveau D-Pad hybride qui a été repensé. Il s’agissait de l’un des rares défauts des précédents modèles, c’est désormais corrigé selon Microsoft. Elle sert essentiellement pour la navigation dans les menus, mais également pour certains jeux de plate-forme en 2D. Elle est bien plus pratique et fonctionne avec un « clic » très audible qui vous permet de bien mesurer le retour après l’actionnement.

Microsoft a choisi de s’inspirer de son concurrent Sony en intégrant un bouton Share sur sa manette, situé au centre. Comme son nom l’indique, vous pouvez rapidement partager vos sessions et vos moments forts sur les réseaux sociaux, en tout cas depuis une Xbox Series. Pour le moment, la fonctionnalité n’est pas disponible sur PC.

Sans surprise, la manette Xbox Series X est tout simplement l’un des meilleurs modèles du marché. En reprenant les atouts des générations antérieures et en y incorporant de bonnes idées en matière de confort, la formule marche toujours autant. La manette est compatible avec les consoles Xbox, les PC, les Smartphones Android et prochainement les appareils Apple. Elle est ici livrée dans une version totalement sans fil via le Bluetooth, et fonctionne (encore) avec des piles. Vous pourrez cependant utiliser vos propres piles rechargeables, ou bien utiliser les batteries de manette Xbox One. Il est également possible de recharger la manette en jouant, en passant par le port USB C.

Pour en savoir plus sur la manette, vous pouvez également lire notre test de la Xbox Series X.