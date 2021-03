La trottinette électrique Xiaomi 1S tombe à 264,99 euros

Bien pratiques pour les déplacements quotidiens, les trottinettes électriques ont le vent en poupe depuis quelques années. Aujourd’hui, Cdiscount propose une belle réduction sur le modèle Xiaomi 1S qui tombe à 264,99 euros.

Alors qu’elle est habituellement indiquée aux alentours de 350 euros, la trottinette électrique pliable Xiaomi 1S est actuellement bradée à 264,99 euros chez Cdiscount avec un code promo. Il s’agit d’un modèle assez complet en matière de sécurité, de performances et de fonctionnalités.

Code promo : 25EUROS

La Xiaomi 1S en détail

Relativement récente, cette nouvelle trottinette de milieu de gamme ressemble beaucoup à la célèbre M365. Les conceptions sont très similaires, notamment au niveau du châssis en aluminium qui est ici repris. Cela signifie donc que la qualité de fabrication reste la même, robuste et fidèle pour une charge maximale de 100 kg. Pour autant, la flexibilité n’est pas oubliée, puisqu’elle est ici pliable avec un poids de 12,5 kg. Elle est donc particulièrement adaptée si vous avez besoin de l’emmener avec vous dans les transports en commun, par exemple.

Les principales différences avec ses petites sœurs se situent ici au niveau du moteur. La Xiaomi 1S dispose d’un moteur d’une puissance de 150 W, qui peut toutefois monter jusqu’à 500 W dans les montées et les côtes avec une pente maximale de 14 %. Pour ce qui est de l’accélération, on pourra ici plafonner à 25 km/h, largement suffisant pour un usage urbain.

L’autonomie est plutôt correcte avec 30 km, même si cela change en fonction du type de terrain que vous empruntez et de la puissance que vous employez. En tout cas, la trottinette électrique peut se charger en 5 heures. Toutes les informations sont à retrouver sur le petit écran qui est situé sur le guidon de l’engin.

Enfin, la sécurité est assurée par des amortisseurs de qualité, capable d’absorber les petits chocs. Un système antiblocage sur la roue avant et un frein à disque mécanique sont également présents à l’arrière. Plus de réglages sont à découvrir avec l’application Mi Home qui pourra être reliée avec votre trottinette électrique via le Bluetooth.