La trottinette électrique Xiaomi Mi Lite Essential à son meilleur prix pour les French Days

Grâce à la Xiaomi Mi Lite Essential, vous économiserez du temps pour aller au travail et surtout de l’argent grâce aux French Days !

Xiaomi Mi Lite Essential pourra subir vos trajets sans aucuns soucis. © Xiaomi

Avoir une trottinette électrique dans les grandes villes et dans les campagnes devient de plus en plus courant, mais il faudra bien choisir son futur deux roues. À l’occasion des French Days, vous avez la possibilité de faire une belle affaire, car la Mi Lite Essential de chez Xiaomi est en promotion du 27 mai 2021 au 2 juin 2021 sur Aliexpress au prix de 260 € à l’aide du code AEFD2115 (— 15 €).

Une Mi Lite Essentiel qui se base sur ses acquis

Xiaomi n’a pas souhaité réaliser LA trottinette qui va révolutionner votre quotidien, loin de là. La marque chinoise a conçu une trottinette électrique qui vous permettra de vous rendre à votre travail, à votre foyer ou encore chez vos amis en toute simplicité. Cependant, la Xiaomi n’a pas fait de compromis quant aux caractéristiques de la Mi Lite Essential.

En effet, cette dernière possède tout ce que l’on attend d’une trottinette électrique, à savoir une bonne autonomie, comptez 20 kilomètres approximativement ainsi qu’une vitesse de pointe de 20 km/h. Elle n’est pas LA meilleure trottinette électrique de la marque, mais elle vous accompagnera dans votre quotidien et s’adaptera à son cavalier et au bitume.

La Xiaomi Mi Lite Essential possède deux pneumatiques qui pourront s’adapter à tous les types de routes — à condition de ne pas faire du tout terrain, elle n’est pas prévue à cet effet. Néanmoins, elle franchira des obstacles tels que des nids de poule, des chaussées glissantes ou encore du bitume abimé sans aucun problème.

De nuit, la Xiaomi éclairera votre chemin

Pour vous accompagner de jour, comme de nuit, la Mi Lite Essential possède des feux pour éclairer la route à l’avant — au niveau du guidon et pour être vue à l’arrière — au niveau de la roue arrière. Des catadioptres sont également présents sur les côtés de la trottinette. Pour en revenir aux feux, ces derniers fonctionnent à l’aide de diodes électroluminescentes, des LEDs qui éclaireront parfaitement sans accaparer toutes les ressources de la batterie. D’ailleurs, cette dernière se recharge à l’aide d’une prise secteur classique et à l’aide de l’énergie cinétique de la Mi Lite Essential. Lorsque vous actionnerez la manette des freins, ces derniers convertiront l’énergie des roues en énergie électrique qui rechargera la batterie. Cela vous permettra de maintenir un niveau de batterie convenable.

En bref, que vous l’utilisiez pour le travail, pour aller faire quelques courses ou pour aller voir des amis, la Xiaomi Mi Lite Essential répondra toujours présente pour vous accompagner. Il serait temps de franchir le premier pas d’autant plus qu’elle est en promotion durant les French Days sur Aliexpress au tarif de 260 € à l’aide du code AEFD2115 (— 15 €).

