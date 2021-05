L’Amazon Echo Dot 4 est à 29,99 euros aujourd’hui !

La 4e génération d’enceinte connectée d'Amazon se trouve aujourd’hui en promotion chez Amazon, à seulement 29,99 euros.

@Amazon

Tout en reprenant les points forts de l’Echo Dot 3, la 4e version revoit entièrement son apparence et y apporte quelques retouches intéressantes. Pourtant annoncée à 59,99 euros, cette enceinte connectée est actuellement disponible à 29,99 euros chez Amazon, en 3 couleurs différentes.

Profitez de l’Amazon Echo Dot 4 à 29,99 euros

L’Amazon Echo Dot 4 en détail et d’autres promotions sur la gamme Echo

La précédente génération de Echo Dot se présentait sous une forme circulaire. L’Echo Dot 4 est une enceinte connectée sphérique, qui se fond plus aisément dans le décor. Dans le même temps, cela permet d’améliorer la qualité sonore, principal cheval de bataille de cet objet connecté. Le nouveau haut-parleur avant de 1,6 pouce produit des sons plus nets, et des basses mieux équilibrées.

Comme avec les précédentes générations, cette enceinte vous permet de piloter vos objets connectés. Tout fonctionne par l’intermédiaire de Alexa, l’intelligence artificielle d’Amazon. Cette dernière vous permet de lancer vos musiques depuis Spotify, Apple Music ou Deezer, contrôler vos lampes connectées ou encore définir des réveils ou des rappels.

Enceinte intelligente oblige, le nouvel Echo détecte automatiquement l’acoustique de votre espace et s’adapte à votre pièce. L’Amazon Echo Dot 4 fonctionne en Wi-Fi et en Bluetooth et se branche sur secteur.

Profitez de l’Amazon Echo Dot 4 à 29,99 euros

Profitez de l’Amazon Echo Dot 4 avec horloge à 39,99 euros

Profitez de l’Amazon Echo Flex à 14,99 euros