L’aspirateur-robot haut de gamme Roomba 981 tombe à 429 euros

Parfait pour remédier à la corvée du ménage, un aspirateur robot haut de gamme comme le Roomba 981 est une formidable solution sur le long terme. Il passe aujourd’hui à 429 euros seulement sur Amazon, un excellent rapport qualité-prix.

Le Roomba 981 est une véritable star sur le marché des aspirateurs robot. Il faut dire que c’est le successeur de l’illustre Roomba 980, un best-seller. Alors qu’il était historiquement très onéreux, le Roomba 981 tombe maintenant à 429 euros au lieu de 999 euros lors de son lancement.

Le Roomba 981 en détail

Tout en reprenant les grandes qualités de son petit frère, cet aspirateur robot débarque avec un nouveau système de navigation iAdapt qui apporte une cartographie intelligente de votre logement. Le tout se met régulièrement à jour, et est accessible depuis une application mobile qui est dédiée. Cela permet à votre petit aspirateur robot de garder en mémoire les meilleurs trajets, et de les optimiser à l’avenir.

Le Roomba 981 profite également d’un nouveau système de guidage, qui le rend plus efficace que jamais. Bardé de plusieurs capteurs et d’une caméra à l’emplacement pertinent, il est capable revoir sa routine de ménage et de l’améliorer au fil des passages. En tant que propriétaire, vous aurez le loisir de lui laisser les pleins pouvoirs pour nettoyer votre domicile, ou bien lui interdire certaines zones, ou pièces. Cela passera par l’application, ou bien directement par votre voix via les assistants vocaux compatibles (Alexa et Google Assistant).

Dans la pratique, cet aspirateur robot haut-de-gamme est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol. C’est probablement là que réside sa grande force, puisque le carrelage, la moquette, ou le parquet, rien ne lui fait peur et il sera efficace quel que soit le support. Les obstacles seront correctement évités, et il ne débutera pas au moindre mur. Là encore, l’aspirateur apprend sans cesse et pourra identifier les murs, les vitres, ou les supports plus fragiles.

Enfin, l’aspiration dépendra du mode que vous choisirez. Par défaut, tout sera automatique : lorsqu’il va monter sur un tapis par exemple, sa puissance va augmenter toute seule, puis va se réduire quand il redescendra sur du parquet. Cela a l’avantage d’économiser l’autonomie, qui est de 120 minutes selon le constructeur avec une seule charge. C’est une valeur indicative qui va varier en fonction de votre logement et de la puissance d’aspiration sélectionnée. En général, on estime que 70 m² peuvent être aspirés avec une seule charge. Cerise sur le gâteau, votre aspirateur est un grand garçon qui saura retourner tout seul à sa station de recharge, puis revenir à l’endroit précis où il s’est arrêté pour terminer sa mission.