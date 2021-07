Le Fire TV Stick Lite d’Amazon est à seulement 19,99€

Le Fire TV Stick Lite avec télécommande vocale Alexa (version 2020) est actuellement en promotion chez Amazon au prix de 19,99 euros (au lieu de 29,99 euros).

Le Fire TV Stick Lite est une passerelle multimédia qui vous offre bien des services. Son principal atout réside dans sa configuration simple, rapide et intuitive. Il suffit de brancher votre clé sur votre téléviseur HD, votre câble d’alimentation sur une prise électrique et de connecter votre modèle à Internet. Vous aurez alors accès à une multitude de services, comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV et dernièrement MyCanal.

Amazon oblige, cette passerelle multimédia est compatible avec l’assistance vocale Alexa. Plus pratique encore que les précédentes générations, vous pouvez allumer votre téléviseur et choisir votre contenu à visionner directement à l’aide de votre voix grâce au micro intégré dans la télécommande.

Le Fire TV Stick Lite profite une capacité de stockage de 8 Go afin de stocker les données et médias de votre choix. Bien sûr, ce modèle est compatible avec le Wi-Fi le Bluetooth. L’alimentation se fait par le biais d’un câble USB qui fournit. Côté vidéo, ce dongle est compatible avec la plupart des plug-ins utilisés : HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264 et Vp9.