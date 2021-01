Le Galaxy S20 FE 5G passe à moins de 480 euros avec ce code promo

Alors qu’il était déjà commercialisé à un tarif très bien positionné à son lancement, le Galaxy S20 FE l’est d’autant plus avec un code promo. Aujourd’hui, grâce au code « RAKUTEN30 », son prix total tombe à 478,99 euros.

Polyvalent et bon dans globalement tous les domaines, le Galaxy S20 FE 5G passe de nouveau sous la barre fatidique des 500 euros ce mercredi sur Rakuten. Pour cela, il profite d’un tarif normal de 508 euros cumulé à un code promotionnel (Rakuten30) de 30 euros de réduction dès 299 euros d’achat sur le site. À ce tarif de 478,99 euros, ce téléphone est un excellent choix, alors que les prochains S21 seront bientôt annoncés. Vous cumulez en plus 23,95 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Code promo : RAKUTEN30

Le Samsung Galaxy S20 FE en détail

Le Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) est une déclinaison plus légère du célèbre flagship du constructeur sud-coréen. On retrouve quelques caractéristiques techniques revues à la baisse, et moins d’accessoires, pour un prix plus contenu. Toutefois, ce qui a fait le succès de son aîné est toujours la : un magnifique écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour rendre toutes les animations plus fluides. Il s’agit ici d’un modèle 5G, ce qui vous offre la connectivité adéquate qui se déploie progressivement en France.

Côté puissance, le téléphone reste extrêmement performant avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865. Ce modèle figure toujours dans les plus puissants du marché à ce jour, et il n’aura aucun problème à faire tourner la grande majorité des jeux 3D et des applications gourmandes avec les paramètres au maximum. La version ici propose 128 Go de stockage.

Sans être aussi performante que les autres Samsung Galaxy S20, cette déclinaison FE embarque du joli matériel pour réaliser de très bonnes photographies. Le bloc photo du Galaxy S20 FE s’apparente aux Galaxy S20/S20+ mais avec un téléphoto de 8 Mégapixels et non de 64 Mégapixels donc exit le gros zoom, même numérique. Ce smartphone s’en sort très bien avec des résultats très similaires à ce que propose par exemple le très récent Galaxy Note20.

L’autonomie de ce téléphone est assurée par une large batterie de 4500 mAh, de quoi tenir plus d’une journée sans aucun problème. En outre, il est certifié IP68, c’est donc un smartphone robuste en cas de chute et étanche. Puis, à l’instar des autres terminaux Samsung récents, il s’appuie sur l’interface OneUI, récemment passée en version 3.0 et toujours aussi plaisante à utiliser.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test du Galaxy S20 FE.

Le produit est expédié gratuitement depuis Hong Kong. Il est livré sous 10 à 16 jours en France métropolitaine. Un adaptateur français est inclus.