Le LG OLED 65CX, l’un des meilleurs TV du moment, tombe à 2039 euros

Rakuten propose aujourd’hui une jolie promotion sur le téléviseur haut de gamme LG OLED65CX. Si vous êtes à la recherche d’une image très bien définie et éclairée, capable de bien se marier avec une console nouvelle génération, vous pouvez l’acheter pour 2039 euros chez Rakuten.

Alors que les prochains téléviseurs de chez LG ont été annoncés au CES 2021, le 65CX reste une référence indétrônable. On retrouve notamment la meilleure qualité d’image du constructeur, avec le même processeur que dans les modèles les plus onéreux. Habituellement proposé aux alentours de 2300 euros chez la majorité des marchands, on le trouve aujourd’hui à 2039 euros sur Rakuten. La livraison est gratuite en bas de l’immeuble, et il est expédié par un vendeur français.

Vous cumulez en plus 203,90 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

La LG OLED65CX6LA en détail

La gamme CX est devenue, ces derniers mois, extrêmement populaire. Ces téléviseurs OLED affichent une image exceptionnelle et jouissent de caractéristiques techniques haut de gamme. Parmi les nombreux avantages de ce modèle 65 pouces, impossible de passer à côté de son excellente colorimétrie en HDR, son contraste infini, ses angles de vision ou encore sa compatibilité avec Dolby Vision IQ. Cette dernière propose le meilleur rendu d’image possible lors de l’utilisation d’une source Dolby Vision. Les réglages d’affichage seront automatiquement optimisés en tenant compte des informations présentes dans les métadonnées du flux, et des informations de la luminosité ambiante.

Plus spécifiquement, on retrouve une télévision avec une dalle OLED 10 bits avec une définition de 3 840 x 2 160 pixels. La fiche technique est solide avec une luminosité maximale de 750 cd/m², une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et bien sûr un contraste infini, OLED oblige.

On rappelle que le LG 65CX est une légère évolution du LG 65C9, et il apporte des nouveautés comme un processeur plus puissant. Le processeur α9 (Alpha 9) de troisième génération débarque avec un gain de puissance de 15 %, et un meilleur moteur de compensation de mouvement. Il reprend aussi le moteur de mise à l’échelle extrêmement efficace, qui permet de profiter de la définition Full HD sans perte de qualité. Le HDR 10, HLG et Dolby Vision sont bien sûr compatibles.

Véritable roi des médias, ce modèle n’oublie pas non plus les joueurs. Les options comprennent notamment les modes ALLM (Auto Low Latency Mode) et le VRR (Variable Refresh Rate) qui vous permettent de jouer en 120 Hz 4K. En plus, il dispose de quatre prises HDMI, mais aussi d’une compatibilité G-Sync. Certains joueurs PC l’ont même adopté pour cette raison (il faut cependant de la place). En définitive, c’est tout simplement l’un des meilleurs modèles compatibles avec le HDMI 2.1 du moment. C’est pour cela qu’il figure dans notre guide des meilleurs téléviseurs pour la PS5 ou la Xbox Series X.

Le design du téléviseur est épuré au possible, un simple et fin cadre en métal brossé. Le pied est composé de la même matière et apporte une stabilité sans faille. De plus, avec une profondeur de seulement 25 cm, il se révèle compatible avec la majorité des meubles de télévision.