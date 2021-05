Le meilleur antivol pour votre trottinette électrique est en promotion chez Amazon !

Les Menottes Antivol de Master Lock est surement l'un des meilleurs Antivol du marché si vous avez une trottinette !

©

Si les les Menottes Antivol de Master Lock font sourire, elle n’en demeurent pas moins l’un des meilleures protections pour votre trottinette électrique. En effet, ce système d’antivol est idéal pour sécuriser votre moyen de locomotion favoris (vélos, trottinettes et même poussettes) à une clôture, un grillage ou encore un poteau. Cet antivol est en promotion actuellement chez Amazon au prix de 74,37 euros (contre 103,40 euros habituellement).

Profiter de l’offre chez Amazon

Entièrement en acier laminé, cet antivol offre une forme compacte qui peut se plier en deux pour le ranger facilement, malgré son poids de 1.6 kg que vous ressentirez un peu dans votre sac. Attention, on vous parle ici de la version avec 9 maillons, car le pivot entre les maillons est renforcé pour rendre l’antivol impossible à couper. C’est d’ailleurs cette version qu’il vous faudra pour une sécurité maximale et croyez-nous, on l’utilise tout les jours ! Le diamètre de chaque menotte est de 7,6 cm et la longueur totale fait 55 cm pour une fixation facile. Notez également que les maillons pivotants de l’antivol n’offrent pas de point d’ancrage fixe, empêchant de le forcer. Le bouton poussoir permet de fermer les menottes sans clé, et une clé est livrée avec pour l’ouvrir. Cet antivol offre une certification “Sold Secure”, et il est approuvé par la police.

Profiter de l’offre chez Amazon