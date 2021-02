Le nouveau Samsung Galaxy S21 tombe déjà sous les 800 euros

Annoncés il y a quelques jours à peine, les derniers Samsung Galaxy S21 sont de véritables bijoux technologiques. Ils sont puissants, dotés d’un écran magnifique et embarquent les dernières technologies du constructeur coréen. Le modèle le plus abordable, avec un écran de 6,2 pouces, est aujourd’hui en promotion chez Rakuten. Il tombe à 794 euros.

Annoncé le 29 janvier à un prix de 859 euros, le Samsung Galaxy S21 profite déjà d’une belle promotion chez Rakuten. Cela s’explique par une double réduction, avec notamment le code RAKUTEN15 à entrer au moment de votre commande. Le téléphone tombe ainsi à 794 euros. Vous cumulez en plus 39,7 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Le Samsung Galaxy S21 en détail

Comme chaque année, le smartphone intègre le nec plus ultra des technologies actuelles. Il s’appuie sur un écran OLED encore plus beau et performant que le modèle précédent, notamment au niveau du rendu des couleurs. Il promet d’être extrêmement réactif avec une dalle 120 Hz, sur 6,2 pouces avec une définition Full HD. Compact sans être petit pour autant, il convient aux petites et grandes mains et permet de profiter de contenus vidéo dans de bonnes conditions.

Sans surprise, l’appareil est également l’un des plus puissants du marché, avec la puce Exynos 2 100 appuyée par 8 Go de RAM. Un duo gagnant qui fait tourner n’importe quel jeu ou application gourmande dans les meilleurs paramètres, et sans souffrir de ralentissement. Ici, on retrouve 128 Go de stockage pour installer un bon nombre d’applications.

Véritable maestro, le Samsung Galaxy S21 est très performant photo (mais un peu moins que ses déclinaisons plus onéreuses). À l’arrière, on retrouve un module à trois capteurs : le principal est de 12 mégapixels (Mpx) avec de la stabilisation optique, le second est de 64 Mpx et offre un zoom optique 3x tout en étant également stabilisé au niveau de l’optique. Enfin, vous pourrez profiter d’un capteur ultra grand-angle, à 123°, pour vos photos de paysages.

À cette belle fiche technique s’ajoutent plusieurs autres fonctionnalités intéressantes comme la dernière interface maison OneUI dans sa version 3.1, qui est considérée comme l’une des plus agréables et pratiques du marché. Le capteur d’empreintes digitales directement intégré sous l’écran a été revu et corrigé pour être plus efficace et plus rapide, et se montre très pratique en cette période de pandémie pour déverrouiller son téléphone lorsque l’on a le visage couvert par un masque. Enfin, le smartphone est résistant à l’eau, supporte nativement la 5G, et est doté d’une batterie de 4000 mAh qui vous tiendra deux jours si vous n’êtes pas trop exigeant.