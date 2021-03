Le PC Acer Nitro 5 avec sa puissante RTX 3060 tombe à 1214 euros

Vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable de dernière génération pour faire tourner les jeux vidéo les plus récents ? C’est possible avec Acer qui propose son Nitro 5 à prix réduit chez Darty. On le trouve à 1214,98 euros grâce à une offre de remboursement.

Cet ordinateur portable de nouvelle génération, avec le tout récent GPU Nvidia GeForce 3060, et habituellement commercialisé à 1500 euros. Il profite aujourd’hui d’une très belle remise de 19 %, grâce à une offre de remboursement de 100 euros si vous achetez une souris Acer Nitro conjointement, en plus d’une réduction du marchand Darty. Il tombe ainsi à 1214,98 euros (souris comprise), un assez bon rapport qualité-prix pour un ordinateur portable de premier plan. Si vous ‘avez pas envie de vous embêter avec l’ODR, vous pouvez vous l’offrir pour 1279 euros sans autre forme de procès.

Le Acer Nitro 5 AN515-55-71VA

Cet ordinateur portable a été conçu pour délivrer des excellentes performances dans les jeux vidéo, tout en conservant un aspect très nomade. Sous le capot, on retrouve ainsi un processeur Intel Core i7-10750H capable de booster jusqu’à 5 GHz et une RTX 3060 de dernière génération. Une association aujourd’hui bien connue qui permet de faire tourner n’importe quelle application au jeu vidéo sans ralentissement et avec une fluidité exemplaire. De plus, ces composants sont suffisamment solides pour tenir plusieurs années et rester au top.

À cela s’ajoutent 16 Go de RAM en DDR4 ainsi que 512 Go de SSD, afin de stocker et surtout installer Windows et vos applications sur un espace de stockage très performant. On vous recommande néanmoins d’y associer un disque dur externe pour avoir l’esprit tranquille et stocker vos photos et vos vidéos. L’ordinateur est livré avec Windows 10, et il est compatible avec le Bluetooth 5.0, ce qui est toujours pratique pour y connecter une manette.

Du côté de l’écran, Acer a fait les choses bien, avec une dalle IPS Full HD 15,6 pouces d’une résolution de 1920 x 1080 pixels. Cela permet de ne pas trop tirer sur la carte graphique, et de déployer une résolution suffisamment détaillée pour apprécier les films ainsi que les jeux vidéo avec les graphismes au maximum. On appréciera également l’expérience de jeu très fluide avec le taux de rafraîchissement de 144 Hz, et le design léché de l’ordinateur portable qui dispose d’un rapport corps/écran à 80 % grâce à un cadre fin.

Pour obtenir 100 euros de remboursement, vous devrez mettre la souris Acer Nitro également dans le panier. Elle est d’assez bonne facture, et vous permet d’avoir un petit cadeau avec votre ordinateur portable. Si vous n’avez pas de souris gaming, elle fera parfaitement l’affaire et sera suffisamment efficace dans les FPS et les MMORPG.