Le Philips 50PUS8545 est à 599 euros, n’attendez pas le Black Friday pour acheter une TV

Héritière de la gamme de TV « The One » de l’année dernière, la série PUS8545 reste un excellent rapport-qualité dans toutes les diagonales : le modèle 50 pouces est aujourd’hui disponible pour moins de 600 euros.

Si le Black Friday est souvent synonyme de TV à bon prix, cette offre sur le Philips 50PUS8545 ne sera sans doute pas battue pendant l’événement. Ce téléviseur 4K LCD Philips de 50 pouces très complet est disponible à seulement 599 euros à la Fnac et chez Darty au lieu de 799 euros. C’est un bon prix pour ce modèle qui dispose en plus de la technologie Ambilight.

Le Philips 50PUS8545 en détail

La série 8545 succède à la gamme « The One » de 2019 (numérotée 7xxx) et comme l’année dernière, c’est celle du meilleur rapport qualité-prix. Elle intègre toutes les technologies importantes et un écran LCD de bonne facture dans une enveloppe tarifaire relativement contenue (surtout quand il y a des promos).

Ce 50PUS8545 arbore donc un écran de 50 pouces capable d’afficher de la 4K / UHD. 2020 oblige, HDR10+, HLG, ET Dolby Vision sont aussi de la partie. Le téléviseur est animé par le processeur P5 qui s’occupe également du traitement d’image. Ce dernier est notamment réputé pour son bon « uspcaling » transformant les contenus FHD en UHD.

Pour améliorer les contrastes, Philips a prévu du micro dimming, c’est toujours un plus même s’il n’est évidemment pas aussi fin que sur des modèles très haut de gamme. La dalle est par ailleurs cantonnée à 60 Hz, ce qui limitera donc un peu les consoles NextGen sur les rares titres titre qui tournera à 120 ips.

Comme la plupart des TV Philips de gamme supérieure, le téléviseur est connecté et s’appuie sur l’interface Android TV pour les menus et Google Cast est présent. Enfin, rappelons que la technologie Ambilight est intégrée, sur trois côtés ici.