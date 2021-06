Soyez rapide, le POCO M3 Pro est à seulement 110 euros !

Et si le smartphone que vous souhaitez acheter depuis quelques mois était enfin en promotion ? Le POCO M3 Pro 5G vient de subir une baisse de prix chez AliExpress grâce à ce code promo...

Acheter le dernier smartphone n’est pas toujours rentable surtout lorsqu’il fait face au POCO M3 Pro 5G. Ce dernier proposera de très bonnes performances dans un prix ultra-agressif, notamment face à la concurrence. Doté de composants robustes, vos jeux ainsi que les applications les plus lourds ne pourront pas lui résister. Vous dévorez du contenu sur Netflix et YouTube, son bel écran n’aura d’yeux que pour vous. Alors, qu’attendez-vous le POCO M3 Pro vous attend sur Aliexpress au prix de 110 € au lieu de 149 € à l’aide du code pcm3m368 (-36 €).

Boostez votre expérience in-game à son paroxysme grâce au POCO M3 Pro

Équipé d’un Dimensity 700 de chez MediaTek, le SoC du POCO M3 Pro sera largement suffisant pour faire tourner les derniers jeux du moment. Le SoC s’accompagne également de 4 Go de mémoire vive ainsi que de 64 Go de stockage interne. Pour les personnes exigeantes, une version du POCO M3 Pro 5G est également disponible avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Cette version vous permettra de stocker plus d’applications, plus de jeux mobiles et toutes vos photos de vacances.

Pour les personnes qui souhaitent regarder des séries, des films, ou encore du contenu sur YouTube pourront compter sur la dalle de 6,5 pouces du POCO M3 Pro. Cette dernière possède une définition de 1080 x 2400 pixels ainsi qu’un taux de rafraichissement de 90 Hz. Vous pourrez profiter d’une bonne colorimétrie ainsi qu’une fluidité d’image très agréable. D’ailleurs, ce taux s’appliquera également aux jeux auxquels vous jouerez.

48 mégapixels, du 5 000 mAh et un soupçon de 5G s’il vous plait

Au niveau des photos, vous pourrez compter sur un capteur de 48 mégapixels pour l’objectif principal. Ce dernier sera accompagné d’un capteur de deux mégapixels pour la macro et la profondeur de champ. Certes, il ne viendra pas révolutionner votre quotidien, mais il sera suffisant pour capturer quelques clichés de vos vacances.

Vous pourrez compter sur une batterie de 5 000 mAh pour jouer sans faire de compromis sur votre plaisir. En même temps, un cycle d’utilisation dure approximativement deux jours, selon l’utilisation que vous aurez avec le POCO M3 Pro. Jouez, sans vous soucier de l’autonomie restante ! En plus de ça, pour télécharger les jeux ou les applications très volumineuses, vous pourrez compter sur le modem intégré au SoC de chez MediaTek afin de profiter du réseau 5G.

En bref, pour ce prix, vous aurez un smartphone qui tiendra dans le temps, avec des composants très satisfaisants sans oublié qu’il sera possible de monopoliser le réseau 5G de votre ville — à condition d’avoir un forfait compatible. Si vous êtes toujours là, n’hésitez plus et venez acquérir le POCO M3 Pro 5G sur Aliexpress au prix de 110 € au lieu de 149 € à l’aide du code pcm3m368 (-36 €).

