Le prix de la chaise gaming Furgle Pro chute chez Aliexpress

La superbe chaise gaming Furgle Pro subit une très forte chute de prix sur AliExpress à l'aide d'un code promo ! Votre dos et vos fesses vous remercieront de leur fournir un siège confortable et taillé pour les longues heures de gaming. Rendez-vous dés 9h aujourd'hui uniquement.

Qu’on le veuille ou non, les chaises de bureau sont très pratiques et apportent un confort inégalable à toutes les personnes qui sont sur un ordinateur — notamment celles qui passent des heures à jouer ou à travailler. Cependant, les joueurs sont plus attirés par des chaises gaming, car elles apportent un confort cousu main pour passer des heures de jeux sans avoir mal au dos ou aux fesses. C’est là qu’intervient la Furgle Pro puisqu’elle apporte tout ce que l’on attend d’une chaise gaming dans un prix totalement barré ! D’ailleurs, ce dernier vient de subir une chute vertigineuse sur Aliexpress. Vous pourrez retrouver cette chaise gaming au prix de 78 € au lieu de 209,42 € soit une belle réduction de 68 % à l’aide du code SDFRM34 (-131,42 €). Livraison rapide depuis l’Europe.

Ergonomique, design et confortable

S’il y a bien des points importants à retrouver sur une chaise gaming, c’est l’ergonomie, le confort et le design — bien qu’il soit plus optionnel. Lorsque l’on passe quelques minutes par jour sur un ordinateur pour écrire un document ou faire quelques recherches sur internet, avoir une chaise de bureau comme la Furgle Pro n’est pas nécessaire. Néanmoins, dès que l’on passe beaucoup de temps à l’occasion d’une game de League of Legends ou pour le travail, la Furgle Pro prend tout son sens.

Cette dernière vous permettra d’incliner le dossier de 79 cm de haut à votre convenance, sans oublier que les accoudoirs pourront se régler à la hauteur souhaitée. Au niveau du confort, le dossier du Furgle Pro est baquet, ce qui vous permettra de caler votre dos comme il faut afin d’éviter les mauvaises postures. En plus de ça, un rembourrage au niveau de la tête et des lombaires est présent pour garder le dos droit et apporter par la même occasion du confort.

D’ailleurs, l’assise est également baquet, ce qui permettra à vos jambes d’être bien axées avec le reste du corps. Cela peut être insignifiant pour certaines personnes, mais sachez que les problèmes de dos proviennent à 99 % des mauvaises postures que l’on a au quotidien. En ce qui concerne le design, le Furgle Pro adopte un rouge et un contraste noir de toute beauté.

La Furgle Pro s’adaptera toujours à la situation

Une fois que vous aurez fini votre session de jeux vidéos (ou votre travail), vous pourrez faire basculer le dossier pour regarder tranquillement un film, une série ou encore écouter Smell Like Teen Spirit de Nirvana. En bref, un siège gaming qui doit absolument équiper votre setup d’autant plus qu’il est en promotion sur Aliexpress au prix de 78 € au lieu de 209,42 € grâce au code SDFRM34 (-131,42 €). Livraison rapide depuis l’Europe.

