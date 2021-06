Aujourd’hui, le prix du Roborock S5 Max chute à 260€ !

Le Roborock S5 Max est un très bon robot aspirateur et en plus, ce dernier est en promotion sur Aliexpress lors des promos de l'été pour moins de 300€ !

Vous souhaitez investir dans votre premier robot aspirateur et vous ne savez quelle marque choisir ? C’est normal puisqu’avec des marques comme iRobot, Neato, Rowenta ou encore Roborock, le choix est encore plus difficile. Néanmoins, si vous avez un budget limité le Roborock S5 Max pourrait vous intéresser. Il propose des fonctionnalités très intéressantes que l’on retrouve notamment sur des robots aspirateurs haut de gamme. En plus de ça, il est en promotion sur Aliexpress au prix de 297 € avec le code AESOLDES25. Livraison gratuite en quelques jours depuis l’Europe !

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Code promo : AESOLDES25

Un Roborock S5 Max performant et silencieux

Le constructeur a sorti un robot aspirateur très performant avec des fonctionnalités prémium qui ne sont pas à négliger. Commençons avec sa capacité de lavage à l’eau. Ce dernier possède un réservoir à eau afin de terminer le nettoyage dans les règles de l’art. Le système d’eau est géré automatique par le Roborock S5 Max. Il exercera la même pression au niveau de la serpillère pour avoir un nettoyage uniforme. Oui, nous pouvons dire que cette version 2020 est une excellente cuvée étant donné que vous aurez là un robot aspirateur 2-en-1.

Au niveau de l’aspiration, le Roborock S5 Max viendra aspirer des saletés de toute la taille. L’air passera à travers différents filtres de plusieurs tailles afin de capturer chaque particule dans l’air. Lorsqu’il passera sur un tapis, la puissance d’aspiration pourra augmenter jusqu’à 2 000 Pa afin de ne perdre aucune saleté entre les fibres du tapis.

En ce qui concerne les fonctionnalités du Roborock S5 Max, vous pourrez le suivre, le commander ou encore analyser son programme de nettoyage depuis une application. Cette dernière est disponible gratuitement depuis l’App Store et le Google Play Store. Elle vous permettra de visualiser la cartographie réalisée par le capteur laser présent sur le dessus du Roborock S5 Max. C’est d’ailleurs sur la carte que vous pourrez créer des murs invisibles pour empêcher le robot d’accéder à des zones spécifiques. Encore une fois, la cartographie de votre domicile est essentielle pour le fonctionnement du robot aspirateur. Vous pourrez programmer le nettoyage de certaines zones à des heures définies par vous.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Roborock S5 Max possède une batterie de 5 200 mAh. Il pourra partir pour un nettoyage complet de trois heures en mode silencieux. L’autonomie pourra varier selon l’intensité de l’aspiration. En bref, un robot aspirateur intelligent, connecté et parfait pour vous aider dans les tâches quotidiennes. Vous n’êtes pas encore convaincu ? Nous avons pu le prendre en main, alors n’hésitez pas à lire notre test du Roborock S5 Max. Ce dernier est en promotion sur Aliexpress au prix de 297 € avec le code AESOLDES25. Livraison gratuite en quelques jours depuis l’Europe !

