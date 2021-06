Bons plans Le prix du robot aspirateur Dreame D9 en chute libre à 239€

gadgets Par Gregori Pujol le 21 juin 2021 à 10h40

Dans la course au meilleur robot aspirateur, quelques marques comme le Dreame D9 continuent doucement leur course. Si vous êtes dans une situation où mettre plus de 300 € dans un robot aspirateur n’est pas possible, profitez du Prime Day pour vous offrir ce Dreame D9 !

© Dreame

Il existe de nombreuses marques de robots aspirateurs plus ou moins connus. Néanmoins, certains arrivent à grappiller quelques places au fil du temps et c’est le cas pour le Dreame D9. Ce robot aspirateur conquit de plus en plus de foyers ou même des entreprises notamment grâce à des fonctionnalités qui font gagner du temps. Si vous cherchiez un robot aspirateur tel que le Dreame D9, n’allez pas plus loin puisqu’il est disponible au prix de 239 euros pour le Prime Day d’Amazon. Profiter de l’offre Prime Day Un Dreame D9 de rêve qui viendra nettoyer toute votre maison Grâce à ses fonctionnalités, sa force d’aspiration et sa haute capacité de filtrations, les saletés ne pourront pas lui résister. Il est équipé d’un moteur d’aspiration de dernière génération de 3 000 Pa. Il pourra aspirer sans aucun problème les céréales, les miettes de pain, les cheveux ainsi que les poils de vos animaux. Le Dreame D9 possède également des brosses avec des longueurs plus ou moins importantes pour ramasser toutes les saletés présentes sur le sol. Il pourra également ajuster la force d’aspiration lorsqu’il se trouve sur un tapis ou une surface avec plus de saleté. Une fois que le Dreame D9 les aura aspirait, chaque particule passera dans un filtre épais qui se compose de plusieurs couches retenant ainsi 99,7 % des saletés, bactéries ou virus). Le Dreame D9 possède également un réservoir d’eau de 270 mL afin de passer un coup de serpillière après son passage. Ce qui permet de garder un sol toujours propre, quelle que soit la situation. Toutes ses fonctionnalités sont paramétrables depuis l’application disponible gratuitement sur iOS et Android. D’ailleurs, le robot aspirateur Dreame D9 peut être commandé à l’aide de votre voix grâce à l’assistant vocal Alexa. Sur cette application, vous aurez la possibilité de suivre l’état du robot aspirateur et de visualiser l’endroit où il se trouve. Vous retrouverez une cartographie précise de votre domicile ou de l’étage de votre entreprise grâce au capteur laser présent sur le dessus du Dreame D9. Une fois qu’il aura analysé l’étage ou la maison, vous pourrez ainsi nommer les pièces pour programmer des nettoyages à des heures définies ou encore lui interdire certaines pièces. Le capteur lui permettra également d’éviter toutes chutes dans les escaliers ou de heurter un meuble, une chaise ou un pied de lit. Profiter d’une promotion exclusive lors du Prime Day d’Amazon au prix de 239 euros. Profiter de l’offre Prime Day