Le prix OnePlus 8T chute à 380€

Sorti fin 2020, le OnePlus 8T est une belle (petite) évolution du OnePlus 8 qui permettra d’avoir un smartphone performant même après cinq ans d’utilisation.

Le OnePlus 8T est sorti en octobre 2020 après une annonce très attendue par les fans de la marque. Bien que certains ont été déçus par les caractéristiques de ce dernier et à contrario certaines qui sont tombés sous le charme du OnePlus 8 T.

Un OnePlus 8T qui ne manque pas de cran

Bien que l’upgrade entre le OnePlus 7 et le OnePlus 7T a été plus conséquent, le OnePlus 8T apporte des améliorations mineurs mais qui ont tout de même leurs avantages. Le smartphone de OnePlus s’accompagne d’un des meilleurs OS sur le marché avec une optimisation logicielle aux petits oignons.

Le OnePlus 8T se compose d’un SoC Snapdragon 865 de chez Qualcomm compatible 5 G. Le smartphone se décline en deux versions, une première composée de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne. Une seconde est également disponible avec 12 Go de mémoire vive et 256 GO de stockage interne. Les deux dispositifs de stockage sont en UFS 3.1 afin de garantir des lancements d’applications rapides.

En ce qui concerne l’écran, le smartphone de OnePlus propose une dalle AMOLED de 6,55 pouces avec un incroyable taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous pourrez regarder sans aucune difficulté un film, une vidéo sur YouTube ou encore une série. Les couleurs seront parfaitement restituées avec des noirs profonds et une excellente luminosité. D’ailleurs, l’écran est équipé de la technologie HDR 10+ afin d’améliorer le rendu de l’image.

Souriez, vous êtes filmé

Ils ne sont pas forcément les meilleurs en comparaison aux modèles concurrents mais le OnePlus 8T possède tout de même de bons capteurs photo. Vous retrouverez un objectif principal équipé d’un capteur de 48 mégapixels de chez Sony, un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels et pour finir, deux capteurs pour réaliser des photos en macro et en monochrome.

Les capteurs vous permettront d'être polyvalent et d'envoyer des photos de bonne qualité sur les réseaux sociaux ou à vos proches. En bref, un excellent smartphone qui n'attend plus que vous pour combler vos besoins.

