Le processeur AMD Ryzen 5600X, puissant et polyvalent, est à 370 euros sur Amazon

L’un des processeurs les plus populaires du moment, le AMD Ryzen 5600X est enfin disponible en stock à un prix relativement décent sur Amazon. Le marchand l’a mis en ligne à 370 euros.

Puissant, rapide, et polyvalent, ce processeur Ryzen 5600X est un excellent rapport qualité-prix qui a longtemps été en rupture de stock depuis la fin de l’année 2020. Il était monté à plus de 500 euros, mais il retrouve finalement un prix à peu près normal de 370 euros chez Amazon, cela reste au-dessus du tarif conseillé d’AMD, mais moins que les prix récemment constatés un peu partout. Attention toutefois, puisque les stocks sont limités, et le tarif pourrait bien exploser de nouveau.

Le AMD Ryzen 5600X en détail

Dernier enfant de la nouvelle famille des Ryzen 5000, le 5600X est le modèle le plus abordable, qui se destine principalement aux personnes qui veulent jouer. Il s’agit d’un processeur à 6 cœurs et 12 threads, avec une cadence de base de 3,7 GHz et un boost maximum de 4,6 GHz. Selon nous, c’est le meilleur rapport qualité prix pour du jeu vidéo, mais aussi pour une utilisation classique. Il pourra sans problème faire tourner les logiciels les plus gourmands, y compris les montages 3D et les grosses sessions de calcul.

C’est également le seul modèle des nouveaux Ryzen à être accompagné par un système de refroidissement (ventirad) directement dans la boîte. Si vous ne comptez pas overclocker votre processeur, et vous cantonner à une utilisation classique, cela a le mérite de vous faire économiser quelques dizaines d’euros supplémentaires. Il est compatible avec toutes les cartes mères AMD X570 et B550 à socket AM4.

Bien sûr, il n’est pas aussi performant que les Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5900X, que ce soit dans les jeux vidéo et surtout dans les applications de traitement comme le montage ou le streaming. Il reste néanmoins un excellent choix pour les jeux vidéo, un meilleur rapport qualité-prix, et a le mérite de consommer beaucoup moins (TDP de 65 W contre 105 W pour ses grands frères). Surtout, son prix est sensiblement plus bas.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide sur le meilleur processeur AMD Ryzen pour votre configuration PC.