[Bon Plan] Le réveil connecté Lenovo Smart Clock tombe à 39,99 euros

Le réveil intelligent de Lenovo, équipé d'un écran tactile de 4 pouce et de l’assistant Google est proposé à 44,99 euros chez Boulanger. Profitez-en !

Conçu pour être installé sur votre table de nuit, le Lenovo Smart Clock avec l’Assistant Google est doté d’un écran tactile 4 pouces, qui vous offre de sublimes expériences visuelles quand vous en avez le plus besoin : le matin au réveil et le soir avant de dormir. Avec l’aide de votre Assistant Google, se lever et se préparer à dormir n’a jamais été aussi facile. Posez-lui vos questions et demandez-lui d’exécuter des tâches, il réagit au son de votre voix ou au toucher sur l’écran. Dites simplement “Ok Google” pour programmer un réveil, écouter la musique (haut-parleur de 6W) que vous aimez, vérifier l’heure de votre prochaine réunion, contrôler votre maison connectée (prise en charge plus de 10 000 produits de plus de 1 000 marque) et bien plus encore. Fonctionnant en multiroom, il lui suffit de recevoir une commande vocale pour écouter vos programmes favoris depuis un autre appareil.

Avec son design épuré et compact, et son revêtement en tissu, le Lenovo Smart Clock se fond dans le décor de votre intérieur. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il affiche l’heure et un fond ambiant de votre choix. Vous pouvez également éteindre le micro de l’appareil, si vous ne souhaitez pas être écouté. Le matin, le réveil intelligent de Lenovo augmente sa luminosité au fur et à mesure pour vous réveiller en douceur. Il vous suffit de programmer votre routine du matin pour ainsi pouvoir recevoir des informations sur la circulation locale, la météo, le sport et les actualités.