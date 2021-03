Le robot aspirateur ECOVACS Deebot 605 tombe à 189 euros

Parfait pour celles et ceux qui cherchent à se soulager de la corvée du ménage, le robot aspirateur Deebot 605 est aujourd’hui en promotion sur Amazon. Il est commercialisé à 189,98 euros pour une durée limitée.

Avec une bonne puissance d’aspiration et un système bien pensé, l’aspirateur robot Ecovacs Deebot 605 est un compagnon pratique au quotidien. Il n’a besoin que d’une application mobile pour le commander et il pourra traquer la poussière et la saleté, même dans les coins les plus reculés. Amazon le commercialise aujourd’hui à 189,98 euros au lieu de 230 euros environ habituellement.

Le ECOVACS Deebot 605 en détail

En achetant cet aspirateur, vous obtenez le kit d’accessoires suivant :

1 Aspirateur Deebot 605

1 base de recharge

4 brosses latérales

2 filtres haute efficacité

1 accessoire de nettoyage

1 manuel d’utilisation

2 ans de garantie

Le ECOVACS Deebot 605 est un aspirateur autonome, intelligent, qui est capable de se débrouiller presque seul. Il se base sur un système de navigation intelligent qui va automatiquement l’orienter suivant la trajectoire de nettoyage la plus efficace pour l’environnement de votre domicile. Pour éviter les désagréments, le constructeur a doté son aspirateur de plusieurs capteurs anti-collision et anti-chute, ce qui lui permet d’épargner vos meubles, mais aussi de ne pas tomber dans les escaliers ou rebords.

Dans la pratique, commander le robot est un jeu d’enfant. Vous aurez le choix entre 2 alternatives de nettoyage, « aspiration » ou « lavage ». Pour cela, vous pourrez inverser le bac à poussière avec un réservoir d’eau de 300 ml, facilement interchangeables. Avec sa navigation intelligente basée sur des allers-retours, cet aspirateur vous assure un nettoyage plus complet, efficace et rapide. L’aspirateur peut s’attaquer aux moquettes, au tapis fins et moyens, au carrelage, ou encore au parquet.

Pour compléter l’utilisation, une application mobile a été lancée, et est disponible sur iOS et Android. Dans cette dernière, vous pourrez lancer, planifier ou surveiller le nettoyage directement depuis votre téléphone. Vous aurez également la possibilité d’utiliser l’assistant vocal de votre choix pour commander votre robot. Enfin, sachez que lorsque le niveau de la batterie est faible, l’aspirateur est en mesure de retourner automatiquement à sa base de chargement.