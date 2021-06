Le routeur wifi 6 Xiaomi AX3600 chute à 65€

S’il y a bien quelque chose que les personnes qui travaillent sur internet détestent, c’est la lenteur d’une connexion internet. Il existe plusieurs façons d’y remédier comme par exemple un boîtier CPL, tirer un très bon câble Ethernet le long des plaintes ou acquérir le Xiaomi AX3600 pour booster la connexion WIFI de la box internet de votre fournisseur d’accès à internet (Orange, SFR, Bouygues, Free, etc.). Le routeur WIFI 6 de Xiaomi vous permettra d’avoir un réseau beaucoup plus stable même si vous vous trouvez à l’autre bout d’une pièce.

Utilisés par de plus en plus de foyers et d’entreprises, les routeurs ont de beaux jours devant eux comme celui de Xiaomi, l’AX3600. Ce routeur propose aux utilisateurs de très bonnes fonctionnalités que ça soit pour la sécurisation du réseau ou pour la stabilité de la connexion internet entre les appareils. Les box internet des fournisseurs d’accès à internet sont assez limitées et ne proposent pas toujours les dernières générations de composants.

Les routeurs comme le Xiaomi AX3600 viennent quant à eux upgrader l’installation avec notamment l’arrivée de la WIFI 6 sans faire compromis sur la sécurité du réseau. Le routeur de Xiaomi est disponible sur Aliexpress au prix de 65 € au lieu de 110 € avec le code FRJUNE30 et une expédition rapide depuis l’Europe.

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Code promo : FRJUNE30

Du Wifi 6 à moindre coût avec le Xiaomi AX3600

Les routeurs de chez Xiaomi ont une très bonne réputation. Ils permettent d’améliorer considérablement les utilisations que l’on a sur internet en stabilisant la connexion internet, la sécurisant avec un meilleur cryptage et en la boostant à l’aide des antennes et des amplificateurs de signaux. Toutes ces fonctionnalités et technologies sont présentes dans le Xiaomi AX3600. Ce dernier est équipé d’un processeur de chez Qualcomm, la IPQ8071A. Ce processeur viendra booster le signal réceptionné par le routeur afin de proposer une excellente connexion, quelle que soit la pièce où vous vous situez. D’ailleurs, l’AX3600 propose deux bandes passantes, une première de 2,4 GHZ permettant d’avoir une meilleure portée même avec des murs épais ainsi qu’une seconde la 5 GHZ avec une portée plus faible et une meilleure stabilité. Le Xiaomi AX3600 est capable de restituer des débits jusqu’à 2936 Mbps.

Avec la technologie MESH

Lorsque l’on utilise un routeur comme l’AX3600 dans une entreprise, il est important de pouvoir y connecter beaucoup de personnes, voir un étage complet. Il sera capable de connecter près de 248 appareils simultanément. Un nombre qui n’est pas à prendre en compte pour une utilisation classique, mais à considérer si vous êtes une entreprise. Si vous êtes équipé de plusieurs routeurs WIFI 6 de chez Xiaomi, la technologie MESH vous permettra de basculer automatiquement entre les routeurs afin d’avoir la meilleure connexion même en vous déplaçant.

En bref, un routeur WIFI 6 à avoir chez soit que l’on soit un particulier ou une entreprise. Il est disponible sur Aliexpress au prix de 65 € au lieu de 110 € avec le code FRJUNE30 et une expédition rapide depuis l’Europe.

Profiter de l’offre chez Aliexpress