Le Samsung Galaxy S20 FE 5G et son écran Super AMOLED 120 Hz à 499 €

En profitant d’une offre de remboursement d’une valeur de 100 euros, le téléphone Samsung Galaxy S20 FE 5G tombe aujourd’hui sous la barre des 500 euros chez SFR. Cela lui confère un excellent rapport qualité-prix, pour celles et ceux qui recherchent un modèle puissant, polyvalent et avec un très bon écran.

Ce modèle, sorti pendant la 2e moitié de l’année 2020, est aujourd’hui disponible réduction chez SFR. L’opérateur propose une remise immédiate de 100 euros ainsi qu’une offre de remboursement valable jusqu’au 30 avril 2021, qui vous permet de faire chuter le prix de ce Samsung Galaxy S20 FE 5G à 499 euros au lieu de 600 euros. Si vous n’avez pas besoin de la 5G, sachez que la version 4G est quant à elle affichée à 399 euros avec la même offre de remboursement.

Retrouvez le Galaxy S20 FE 5G à 499 euros (après ODR) chez RED by SFR

Retrouvez le Galaxy S20 FE à 399 euros (après ODR) chez RED by SFR

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G en détail

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est le dernier-né de la famille Galaxy S20. Il se distingue avec un prix plus abordable, et les composants légèrement revus à la baisse. Toutefois, Samsung a bien soigné ce téléphone portable pour le rendre équilibré, toujours aussi performant et agréable une fois en main. Les finitions sont toujours aussi sublimes, et le design reprend celui de ses grands frères, notamment avec un magnifique écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour rendre toutes les animations plus fluides.

Pour faire tourner toutes les applications et les jeux vidéo du moment dans les meilleures conditions, ce téléphone embarque la puce Qualcomm Snapdragon 865. On connaît d’autres alternatives supérieures désormais à l’image du Snapdragon 888, mais ce petit processeur reste très performant et peut toujours lancer l’intégralité des jeux vidéo 3D du moment dans les meilleures conditions graphiques. Surtout, ce sera idéal pour profiter des 120 Hz de l’écran. Rappelons ici qu’il s’agit de la version 5G du smartphone, qui est aujourd’hui largement déployée en France chez la majorité des opérateurs téléphoniques. Pour le stockage, vous profiterez de 128 Go.

Si ce modèle FE est présenté comme une version plus légère, c’est notamment en raison de son bloc photo, considéré comme moins performant que les autres Galaxy S20. Il reprend celui des Galaxy S20/S20+ mais avec un téléphoto de 8 Mégapixels et non de 64 Mégapixels donc exit le gros zoom, même numérique. Mais dans les faits, les résultats sont toujours très pertinents et similaires à ce que l’on retrouve sur le Galaxy Note 20. Ce n’est donc pas le meilleur photophone du marché, mais il n’est pas ridicule pour autant dans le domaine.

Dernier détail, mais pas des moindres, vous retrouverez une belle autonomie sur ce Samsung Galaxy S20 FE 5G. Avec une batterie de 4500 mAh, il y a de quoi tenir plus d’une journée sans aucun problème ! Si toutefois vous arrivez dans les derniers pourcentages d’autonomie, ce modèle est compatible avec la recharge rapide jusqu’à 25 W, mais aussi avec la charge sans fil jusqu’à 15 W. Plusieurs options s’offrent donc à vous…

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Retrouvez le Galaxy S20 FE 5G à 499 euros (après ODR) chez RED by SFR

Retrouvez le Galaxy S20 FE à 399 euros (après ODR) chez RED by SFR