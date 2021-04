Le très bon casque réduction de bruit Sony WH-1000XM4 chute à 245 €

Paru il y moins d’un an, le Sony WH-1000XM4 est l’un des meilleurs casques Bluetooth avec une technologie de réduction de bruit active du marché. Il profite aujourd’hui d’une double réduction avec un code promotionnel sur Rakuten pour tomber à 245,99 euros.

En succédant au très bon XM3, le Sony WH-1000XM4 s’inscrit depuis sa sortie comme l’une des références en matière de casques audio nomades, avec de nombreuses fonctionnalités pratiques à utiliser au quotidien, chez soi comme en déplacement. Son prix conseillé étant de 399 euros, il profite de plusieurs réductions pour tomber à 245,99 euros, un excellent rapport qualité-prix.

Code promo : RAKUTEN20

Le Sony WH-1000XM4 en détail

Le 1000XM4 est un casque au design réussi, et qui délivre un son de haute volée. Avec un accent clairement établi sur les basses, il permet de profiter au mieux de certains styles de musique comme électro, le rock ou encore le rap. Surtout, outre que par ses qualités audio, ce casque s’illustre surtout avec sa technologie de réduction de bruit active qui fait des merveilles. Elle est considérée comme l’une des meilleures du marché, et on comprend très vite pourquoi à l’usage. Avec plusieurs niveaux disponibles, vous pouvez vous isoler complètement des bruits extérieurs, et le résultat est tout simplement bluffant.

Ce casque débarque avec plusieurs garanties, notamment au niveau de la qualité sonore. Il dispose des DSEE Extreme et LDAC, sans compter qu’il est compatible Hi-RED et 360 Reality Audio. Sa condition de modèle sans fil ne dégrade en rien la qualité de la musique que vous écoutez, et les déconnexions n’existent tout simplement pas. À l’instar des autres modèles concurrents, il est possible de répondre à vos appels, d’activer votre assistant vocal directement depuis votre casque sans avoir à dégainer votre téléphone. Enfin, une petite puce NFC a été directement incluse.

Pour son WH-1000XM4, Sony n’a pas fait les choses à moitié et propose ici une autonomie de 30 heures en continu, avec la réduction de bruit active. Si vous êtes à la maison et que vous avez l’occasion de l’enlever, le tout pourra grimper jusqu’à 38 heures. Ce n’est pas tout, puisque le modèle est compatible avec la charge rapide, cette dernière permettant de récupérer 5 heures d’écoute avec seulement 10 minutes de charge selon le constructeur.