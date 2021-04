Le très efficace aspirateur robot Roborock S7 sous la barre des 500€

Après son lancement pendant le CES 2021, le Roborock S7 est disponible aujourd'hui chez Geekbuying au prix de 495 euros avec le code ROBOROS7 ! Précommande puis livraison rapide depuis l'Europe.

Ce nouveau robot aspirateur Roborock S7 inclut une serpillère vibrante rapide et propose une fonction intelligente et automatique de surélévation afin de garantir un nettoyage efficace et sans difficulté. Conçu pour laver facilement différents types de surfaces, le S7 simplifie le passage de l’aspirateur et de la serpillère tout en le rendant plus efficace et ce sans interruption.

Une serpillère à vibration sonique, surélevée

Grâce à la rapidité de sa serpillère vibrante, le Roborock S7 offre une grande variété de réglages pour un nettoyage à haute intensité, entre 1650 tours et 3000 tours par minute. Il élimine ainsi facilement les saletés sur le sol, désintègre les traces les plus récalcitrantes et laisse les sols comme neufs. Le S7 intègre également le nouveau mode approfondi, qui passe la serpillère deux fois au même endroit pour offrir un nettoyage plus minutieux.

La technologie intelligente de surélévation offre une navigation plus agile dans des environnements difficiles. Lorsqu'elle détecte des tapis ou autre pièges classiques, cette dernière nommée VibraRise™ soulève automatiquement la serpillère. Grâce à cette innovation, rendue possible par la nouvelle technologie de Roborock de reconnaissance ultrasonique des tapis, le S7 peut passer la serpillère sur les sols durs tout en passant sur les tapis, et ce, sans interruption. La serpillère se soulève également lorsque le S7 retourne à sa station de charge, afin que les sols qui viennent d'être nettoyés restent propres.

Conçu pour la performance

Une nouvelle brosse principale est conçue pour moins attraper les cheveux, et mieux épouser le sol, en particulier les tapis.

Avec une puissance d’aspiration de 2500 Pa, le S7 offre un nettoyage plus efficace en profondeur des saletés et débris sur tous les types de sols.

Grâce à sa batterie de 5200 mAh, le S7 offre jusqu’à trois heures de nettoyage en continu (en mode silencieux).

Un nettoyage personnalisé et connecté

L’interface de l’application de Roborock sur iOS et Android permet à l’utilisateur de mieux gérer le processus de nettoyage. Il pourra par exemple programmer l’heure du nettoyage, enregistrer ses préférences et même définir l’intensité du passage de la serpillère.

Le système de cartographie intelligente permet de suivre en temps réel le chemin exact du robot aspirateur pendant chaque session de nettoyage, offrant ainsi un aperçu des zones où le S7 a aspiré et passé la serpillère.

Compatible avec Amazon Alexa, Google Home et les Raccourcis Siri, le S7 répond aux commandes vocales et s’intègre parfaitement dans une maison connectée pour une utilisation plus simple et à la voix.

