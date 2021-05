Tout juste sorti, l’excellent Xiaomi Mi 11 Lite est déjà en promotion

Commercialisé depuis le 29 mai 2021 en France, le Xiaomi Mi 11 Lite pourrait conquérir de nombreux utilisateurs d’autant plus que son prix chute déjà sur Aliexpress.

Bien que des modèles haut de gamme attirent de plus en plus de personnes, on ne peut pas toujours mettre plus de 500 € dans un smartphone. Apple possède la gamme SE, Samsung propose quant à lui la gamme FE, et Xiaomi, la gamme Lite comme le Xiaomi Mi 11 Lite. Ce dernier possède tout ce que l’on attend d’un smartphone, avec certaines fonctionnalités et technologies du Xiaomi Mi 11 Ultra tout en restant accessible à tous. Le Xiaomi Mi 11 Lite embarque donc des composants très corrects à un prix très intéressant d’autant plus qu’il est en promotion sur Aliexpress au prix de 253,37 € au lieu de 329,99 €. Livraison rapide depuis l’Europe.

Lite, mais sans faire trop de compromis

S’il y a bien quelque chose que l’on peut reprocher à certaines marques, c’est de faire de (très) gros compromis sur la partie hardware d’un smartphone Lite. Néanmoins, ce n’est pas le cas de Xiaomi qui propose tout de même un bon smartphone pour naviguer sur les réseaux sociaux, surfer sur internet, faire des photos et jouer à quelques jeux 2D — ou 3D avec les graphismes au niveau moyen. Le Xiaomi Mi 11 Lite possède un Snapdragon 732G de chez Qualcomm avec 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne. Une version avec 128 go de stockage internet existe également. Ces composants sont bons, ils ne viendront pas restreindre les capacités du Mi 11 Lite — ni faire augmenter son prix par la même occasion.

Au niveau de l’écran, la Xiaomi Mi 11 Lite possède une dalle AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 1080 × 2400 pixels, une résolution de 402 ppp (pixels par pouce) et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. De ce côté-là, le smartphone vous permettra de dévorer sans restrictions du contenu sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore YouTube.

Trois capteurs photo qui font le travail

Le Xiaomi Mi 11 Lite proposera à son futur acquéreur trois modules photo. Un premier capteur photo de 64 mégapixels pour l’objectif grand-angle. Un second capteur photo de huit mégapixels pour l’objectif ultra-grand-angle. Un dernier capteur photo de cinq mégapixels est disponible pour le mode portrait. La dalle loge un capteur selfie de 16 mégapixels. Les photos réalisées avec le Xiaomi Mi 11 Lite seront correctes avec une bonne luminosité tout en étant aidé de l’intelligence artificielle du smartphone.

Le smartphone de Xiaomi possède une batterie de 4 250 mAh, ce qui vous permettra de profiter de votre Xiaomi Mi 11 Lite pendant une journée et demie sans aucune difficulté. La batterie s’accompagne par la même occasion de la technologie de charge rapide en 33 watts.

En bref, le Xiaomi Mi 11 Lite est un smartphone que l’on peut acheter les yeux fermés d’autant plus qu’il est en promotion sur Aliexpress au tarif de 253,37 € au lieu de 329,99 €. Livraison rapide depuis l’Europe.

