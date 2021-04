L’écran PC Gaming Xiaomi de 34 pouces est à 408€

Le Xiaomi Mi BHR4269GL 34 pouces est aujourd’hui proposé à 408 euros chez Banggood. Livraison depuis l’Europe.

Déjà disponible dans plusieurs pays depuis quelques mois, cet écran a débarqué en France en septembre de cette année. Le Xiaomi Mi BHR4269GL profite néanmoins déjà d’une promotion ce qui fait tomber son prix à 408 euros

Profiter de l’offre chez Banggood

Le Xiaomi Mi BHR4269GL en détail

Ce moniteur Xiaomi pour PC est avant tout dédié au gaming. Le Xiaomi Mi BHR4269GL utilise une dalle VA avec une diagonale de 34 pouces. Cela lui permet d’offrir un rapport d’affichage de 21:9 et une définition ultra large de 3440 × 1440. Côté réactivité, il n’est pas en reste, avec un taux de rafraîchissement appréciable de 144 Hz.

Même s’il n’est pas aussi incurvé que les meilleurs moniteurs de chez Samsung, celui-ci propose une courbure de 1000R, suffisante pour garantir une meilleure immersion dans les jeux vidéo. En outre, ce moniteur Xiaomi est compatible avec AMD FreeSync, afin d’obtenir un mouvement bien plus fluide. Pour information, le temps de réponse, lui, n’est pas exceptionnel, puisqu’il est de 4 ms.

Pratique et personnalisable, le Xiaomi Mi BHR4269GL permet de régler la hauteur du cadre, tout comme son inclinaison verticale. Son pied, ici en Y, peut pivoter sur son axe. En outre, il est possible de retirer le pied du moniteur, et de le fixer à un mur, un aspect appréciable sur un écran de 34 pouces (86,4 cm !).

Enfin, la connectique est assurée par des entrées vidéo classique : 2 DisplayPort et 2 HDMI 2.0. Toujours utile, une sortie audio jack 3,5 mm a aussi été inclus.

Profiter de l’offre chez Banggood