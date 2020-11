Les Amazon Fire TV Stick Lite, 4K, et Fire TV Cube sont tous en promotion

Disponibles depuis fin septembre, ces modèles de Amazon Fire TV Stick Lite et Cube profitent déjà d’une baisse de prise assez intéressante. Le Amazon Fire TV Stick Lite est à 19,99 euros, et le Fire TV Cube tombe à 79,99. Le Fire Stick 4K à de son côté à 39,99 euros.

Si vous cherchez une solution simple pour afficher du contenu multimédia et accéder aux fonctions essentielles sur votre télévision, les Fire TV de chez Amazon sont une excellente solution. Pour un prix réduit, vous pouvez accéder au contenu audio et vidéo numérique diffusé sur Internet et l’afficher sur votre télévision haute définition. Il vous suffit de les brancher sur un port HDMI puis de relier le modèle au câble d’alimentation.

Le Fire TV Stick Lite est un dongle qui est aujourd’hui disponible à 19,99 euros au lieu de 29,99 euros. Pour des exigences plus relevées, vous pouvez opter pour la version 4K à 39,99 euros au lieu de 59, ou encore pour le Fire TV Cube, qui profite aussi d’une réduction de 33 % : il est à 79,99 euros au lieu de 119,99 euros.

Mise à jour : Amazon s’est aligné sur les prix de Boulanger ! Vous pouvez donc retrouver les même prix directement chez le marchand.

Le Amazon Fire TV Stick Lite en détail

Le Fire TV Stick Lite est une passerelle multimédia qui vous offre bien des services. Son principal atout réside dans sa configuration simple, rapide et intuitive. Il suffit de brancher votre clé sur votre téléviseur HD, votre câble d’alimentation sur une prise électrique et de connecter votre modèle à Internet. Vous aurez alors accès à une multitude de services, comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ ou Apple TV (mais pas MyCanal)

Amazon oblige, cette passerelle multimédia est compatible avec l’assistance vocale Alexa. Plus pratique encore que les précédentes générations, vous pouvez allumer votre téléviseur et choisir votre contenu à visionner directement à l’aide de votre voix grâce au micro intégré dans la télécommande.

Le Fire TV Stick Lite profite une capacité de stockage de 8 Go afin de stocker les données et médias de votre choix. Bien sûr, ce modèle est compatible avec le Wi-Fi le Bluetooth. L’alimentation se fait par le biais d’un câble USB qui fournit. Côté vidéo, ce dongle est compatible avec la plupart des plug-ins utilisés : HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264 et Vp9.

Le modèle 4K, fait la même chose, mais avec le possibilité de diffuser un flux en 4K UHD, c’est le modèle de choix si on possède un TV compatible.

Le Amazon Fire TV Cube en détail

Pour les personnes plus exigeantes, Amazon a conçu le Fire TV Cube. Sans surprise, il s’appuie sur une fiche technique bien plus musclée : on retrouve un processeur hexacoeur puissant, qui vous permet notamment de profiter d’un contenu 4K Ultra HD.

Cela s’accompagne par les technologies de lecture et vidéo qui vous permettent d’obtenir une image nette et fluide : Dolby Vision, HDR et HDR10+. En ce qui concerne Dolby Atmos, vous pourrez en profiter sur une poignée de titres sur Prime Video et Netflix.

C’est l’appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant disponible actuellement. Là encore, Alexa est prise en charge, et mieux encore, il se comporte comme une enceinte Echo à qui vous pourrez donc demander plein de choses en mode « main libre ». Il profite également de l’avantage d’avoir un port Ethernet. Sa capacité de stockage est cette fois de 16 Go.