Les Apple AirPods 2 tombent à moins de 115 euros !

Période de fin d’année oblige, Rakuten et Boulanger multiplient les promotions sur les produits technologiques. Aujourd’hui, ce sont les célèbres AirPods 2 d’Apple qui profitent d’une superbe remise. Ils sont disponibles à 114,99 euros, soit 27 % de réduction, avec le code RAKUTEN15. Vous cumulez en plus 28,75 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Les AirPods 2 de Apple sont habituellement commercialisés aux alentours de 180 euros. Ce sont les écouteurs sans fil les plus populaires du moment. Il s’agit donc de la deuxième itération des célèbres écouteurs sans fil de la Pomme. Ces AirPods reprennent le fonctionnement ultra simple et les excellentes performances sonores de la première version, tout en améliorant la batterie : avec le boîtier de charge, les écouteurs proposent une autonomie de plus de 20 heures.

La deuxième version des AirPods a la particularité d’être compatible avec le Bluetooth 5.0, et Siri fait sa grande apparition. On peut donc recourir à l’assistant vocal sans toucher son téléphone, directement avec votre voix et passer, par exemple, des coups de téléphone.

Même si les AirPods sont conçus pour fonctionner avec des appareils Apple et que certaines fonctionnalités leur sont dédiées, vous pouvez tout à fait les connecter avec un smartphone Android. Pour cela, il suffit d’établir la connexion via le Bluetooth. Rappelons que contrairement aux AirPods Pro, ils ne proposent pas de réduction de bruit active.

Les écouteurs sont envoyés par Boulanger, qui assure une livraison sous 3 à 5 jours en France métropolitaine. Vous pouvez également opter pour un retrait en magasin, sous 2 heures seulement.