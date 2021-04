Les Apple AirPods Pro avec Boîtier de charge tombent aujourd’hui à 179 €

Grâce au code promo RAKUTEN20, vous pouvez vous offrir aujourd’hui les écouteurs intra-auriculaires d’Apple, les AirPods Pro avec boîtier de charge à un prix assez rare pour être souligné. Les écouteurs avec leur célèbre réduction de bruit sont actuellement à 179,99 euros.

Pour beaucoup, ce sont les meilleurs écouteurs du marché. En tout cas, c’est le meilleur modèle que propose Apple, et on comprend vite pourquoi à l’usage. Avec une excellente technologie de réduction de bruit active, et une très bonne qualité audio, ces deux petits écouteurs sont un alliage parfait, surtout si vous possédez un appareil Apple. Ils sont habituellement commercialisés à 279 euros, mais ils profitent aujourd’hui d’une belle réduction pour tomber à 179,99 euros chez Rakuten grâce à un code promotionnel.

Les AirPods Pro en détail

Depuis leur lancement en octobre 2019, les AirPods Pro sont restés une référence absolue en matière d’écouteurs avec technologie de réduction de bruit active. Il faut dire que la barre avait été placée très haute. Apple avait repris les principales qualités des AirPods classiques, tout en les améliorant avec un format intra-auriculaire et la réduction de bruit qui vous permet de vous isoler des bruits environnants. C’est notamment bien utile dans les transports en commun, afin de masquer les conversations autour de vous, ou les bruits parasites de circulation.

Ces écouteurs ont de nombreuses qualités, et leur utilisation est encore plus harmonieuse si vous disposez d’un appareil Apple. Que ce soit un iPhone ou un iPad, l’appairage est d’une simplicité enfantine et l’assistant vocal Siri se fera une joie de vous répondre et d’exécuter vos ordres. Sans avoir à dégainer le téléphone de votre poche, vous pourrez lui demander de lancer une playlist musicale spécifique, ou de faire une recherche sur Internet. À noter que ces écouteurs fonctionnent évidemment avec un téléphone Android, mais vous ne profiterez pas de la plupart des fonctionnalités.

Ici, il s’agit des Apple AirPods Pro avec Boîtier de charge. Un détail qui se révèle crucial puisqu’il permet d’allonger considérablement la taille de l’autonomie. Cette dernière est portée jusqu’à 24 heures en utilisant la batterie supplémentaire, ce qui est tout simplement excellent pour des modèles avec une telle réduction de bruit active. Avec leurs nombreuses qualités, vous n’aurez aucun mal à les conserver pendant plusieurs années, et à les utiliser pendant vos déplacements ou voyages.

Vous trouverez tous les détails dans notre test des AirPods Pro.