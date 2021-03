Les Apple AirPods Pro sont à l’excellent prix de 186 euros ce dimanche

Rakuten propose aujourd’hui de jolies promotions avec le code promotionnel RAKUTEN15. Cela permet de faire baisser les excellents Apple AirPods Pro, avec boitier de charge à 186,49 euros.

Depuis qu’ils ont été présentés, les Apple AirPods Pro font partie des modèles les plus vendus et ont largement contribué à démocratiser les technologies de réduction de bruit active. Ces écouteurs de luxe profitent toutefois d’une jolie promotion aujourd’hui, puisqu’ils tombent à 186,49 euros au lieu de 249 euros avec le code promo « RAKUTEN15« . Vous cumulez en plus 5,59 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R. Attention, le code n’est valable que ce dimanche.

Code promo : RAKUTEN15

Les Apple AirPods Pro en détail

Lancés en octobre 2019, les AirPods Pro ont pour principalement nouveauté l’ajout de la réduction de bruit active. L’ergonomie globale change, puisque ce sont des intra-auriculaires, et non des semis intra. Avec ce nouveau format et la technologie de réduction de bruit active, ces écouteurs font des merveilles et vous isolent parfaitement du bruit extérieur pendant les transports, par exemple. Si vous avez besoin d’écouter ce qu’il se passe autour de vous, Apple a prévu un mode « transparence ».

Comme tous les AirPods, ils se fondent à merveille dans l’écosystème Apple. L’appairage est très simple avec un iPhone ou un iPad, vous ne serez pas dépaysé. De même, l’assistant vocal Siri est évidemment de la partie et se chargera d’exécuter vos ordres, pour lancer une application, effectuer une recherche sur Internet ou encore contrôler votre Spotify ou Apple Music.

Si vous utilisez un smartphone Android, ils peuvent également fonctionner avec ce dernier, mais cela sera un peu moins pratique. Ces écouteurs ne requièrent qu’une connectivité Bluetooth. Quelques aspects bien pratiques ne seront pas accessibles sur un Android, notamment le paramétrage de fonctionnalités que vous pouvez activer avec une simple pression sur les écouteurs. Toutefois, la qualité sonore sera toujours aussi bonne et précise, dans les basses comme dans les aigus.

En termes d’autonomie, comptez jusqu’à 24 heures d’écoute en faisant appel à la batterie externe (boitier) toutes les 4h30 environ. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre test des AirPods Pro.

Si vous recherchez des écouteurs avec une technologie de réduction de bruit active, mais que vous êtes plutôt sur Android et que vous recherchez une expérience optimale, alors nous vous recommandons les excellents Sony WF-1000XM3. Ils sont presque équivalents, et profitent également du code promotionnel RAKUTEN15 pour tomber à 124,99 euros.