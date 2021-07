Bons plans Les écouteurs Huawei FreeBuds 4i au plus bas, profitez-en pour les vacances !

Les écouteurs FreeBuds 4i de Huawei offrent une grande autonomie couplée à une charge ultra-rapide, un système de réduction de bruit active (ANC), un design tendance et une excellente qualité de son. Il sont en promotion aujourd'hui pour 69€ !

Huawei solde ses écouteurs FreeBuds 4i au prix exceptionnel de 69 euros au lieu de 99,99 euros. Pour profiter de cette offre, il suffit d’avoir un compte Huawei sur leur boutique officielle en ligne et de récupérer le bon de réduction de 10 euros supplémentaires directement sur la page du produit.

Grâce à leur technologie de réduction du bruit, les Huawei FreeBuds 4i permettent de profiter d’un son parfaitement clair, même dans un environnement bruyant. En effet, les bruits ambiants sont détectés grâce aux micros et génèrent une onde sonore inverse pour réduire le bruit. L’algorithme de réduction du bruit cible les situations typiquement bruyantes pour optimiser le système ANC tels que les centres commerciaux animés, les transports en commun, les gares, un bureau ou la voix humaine, fournissant ainsi aux utilisateurs une expérience agréable de réduction du bruit.

Les FreeBuds 4i comprennent également un mode Perception, dans lequel les utilisateurs peuvent entendre ce qui se passe autour d’eux sans avoir à enlever leurs écouteurs. Il suffit d’un appui long sur l’écouteur pour que les écouteurs alternent automatiquement entre mode Perception et mode Réduction du bruit.

Une sortie audio équilibrée

Les FreeBuds 4i comprennent des éléments personnalisés, tels que des drivers dynamiques de 10 mm afin de diffuser des basses puissantes. Les écouteurs adoptent aussi le diaphragme en compose polymère « PEEK+PU » flexible et puissant pour une sensibilité élevée et une réponse dynamique riche, permettant aux utilisateurs d’entendre plus de détails dans leur musique. En même temps, la structure de réduction du bruit du vent garantit la cohérence des effets sonores pour les rendre agréables à écouter.

Une belle autonomie

Grâce à une batterie à haute densité d’énergie, l’autonomie des FreeBuds 4i atteint jusqu’à 10 heures en lecture musicale continue sur une seule charge. Embarquant également une technologie de charge rapide, les écouteurs offrent 4 heures d’écoute en seulement 10 minutes de charge.

Côté design, les écouteurs ont été imaginés pour être facilement transportables. Le boîtier de charge des FreeBuds 4i a été conçu pour épouser la courbe de la paume de l’utilisateur : ni trop grand, ni trop petit, c’est la taille parfaite pour le transporter dans sa main.

Un contrôle tactile simplifié

Les FreeBuds 4i sont dotés de capteurs capacitifs pour un contrôle tactile simplifié. Idéalement intuitifs, les écouteurs permettent ainsi d’écouter de la musique, de passer des appels, de réduire le bruit ; et ce par le biais de gestes simples.

En les utilisant avec un smartphone Huawei doté du système EMUI 10.0 ou plus, ils permettent l’appairage rapide avec une notification pop-up qui s’affiche quand le boîtier de charge est ouvert. Pendant l’appairage, les données de la batterie des écouteurs et du boîtier de charge sont clairement affichées.

