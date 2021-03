Les iPhone 12 et 12 Mini coûtent 60 euros de moins chez Amazon

Petite promotion sympathique sur les iPhone 12 et 12 Mini cette semaine chez Amazon qui accorde un rabais de 60 euros sur les derniers smartphones Apple.

C’est une réduction assez modeste, mais les iPhone récents ont rarement droit à plus. Amazon propose aujourd’hui les iPhone 12 et 12 Mini avec un rabais de 60 euros, valable sur la quasi totalité des couleurs et des capacités. Ainsi, l’iPhone 12 64 Go passe à 849 euros, tandis que l’iPhone 12 Mini tombe à 749 euros au lieu de 909 et 809 euros respectivement. Ils sont bien évidemment vendus et expédiés par le marchand.

Les iPhone 12 en détail

Les iPhone 12 sont sortis en octobre avec plusieurs nouveautés au menu par rapport à la génération précédente. La plus intéressante est le passage à l’AMOLED sur toute la gamme. Qui n’est donc plus réservé aux modèles Pro. Une bonne nouvelle qui rend selon nous en bonne partie les modèle sensiblement moins intéressants par rapport aux modèles de base. Comme son le nom l’indique, l’iPhone 12 Mini se concentre sur un format très compact et très pratique de 5,4 pouces, tandis que le 12 gagne en confort d’affichage à 6,1 pouces.

Sous le capot, on trouvera l’iPhone 12 la puce A14 Bionic qui reste à ce jour la plus puissante du marché. Sans surprise, elle permet donc de lancer n’importe quelle application dans les meilleures conditions possibles, que ce soit en termes de fluidité ou de qualité. Elle sera aussi parfaite pour les jeux vidéo d’Apple Arcade, ceux d’aujourd’hui, mais aussi des prochaines années. C’est donc un investissement que vous pourrez amortir sur le long terme.

La partie photo et vidéo, sans être au niveau des déclinaisons « Pro », reste d’excellent facture. Le téléphone profite notamment d’une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et de quelques technologies intéressantes. Par exemple, l’iPhone 12 enregistre des vidéos HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde. Il est également équipé du mode Nuit. Côté autonomie comptez jusqu’à 17 heures en lecture vidéo pour l’iPhone 12, l’iPhone 12 Mini est peu moins bon sur ce critère.

Si vous hésitez entre les deux modèles, vous pouvez aussi suivre nos conseil pour choisir le meilleur iPhone, c’est à dire celui qui convient le plus à vos usages;