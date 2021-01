Bons plans Les Logitech MX Master et MX Anywhere 2 sont à moitié prix

Que vous soyez nomade ou sédentaire, nous avons tous besoin d’une souris performante. Bonne nouvelle, la Logitech Mx Master et la Logitech MX Anywhere S2 sont actuellement à moitié prix !

La souris reste l’interface homme/machine de prédilection. Mais entre le poids, l’ergonomie, la précision, la fatigue musculaire et osseuse que génèrent leurs usages. Trouver le boulot peut être une gageure. Nous avons dégotté deux références du secteur avec des réductions pouvant atteindre les 50 %. Ainsi, la Logitech MX Master, habituellement à 89,99 euros est à 49,99 euros sur Amazon et plus nomade la Logitech MX Anywhere 2 passe de 79,99 euros à 39,99 euros sur Amazon.

Les Logitech Mx Master et Logitech Mx Anywhere 2 en détail

Nous avons ici deux souris qui sont reconnues pour leurs qualités techniques et ergonomiques. Elles profitent déjà d’un écosystème très cohérent avec par exemple une application pour Mac ou PC pour un paramétrage fin de votre mulot. Elles proposent une connexion sans fil Bluetooth ou 2,4 GHz, toutes aussi stables que précises. N’oublions pas la possibilité de multiconnexion, pour que la souris puisse passer en un clin d’œil d’un PC à un Mac, à une Tablette ou un Smartphone.

La Logitech Mx Master est aussi belle qu’elle favorise votre productivité. Son look est soigné, comme son repose pouces taillés comme les facettes d’un diamant, il est difficile de ne pas se laisser séduire. Elle affiche 7 boutons au total et surtout deux molettes. Une sur le dessus et l’autre sur le côté droit pour l’utiliser avec son pouce. Elles sont crantées et peuvent passer en défilement libre. Ultra-précise, c’est vraiment un outil pratique quand vous devez faire défiler des kilomètres de pages web ou feuilles Excel. Son capteur laser s’adapte à toutes les surfaces pour une polyvalence aussi importante qu’elle est précise.

La Logitech MX Anywhere 2 est l’équivalent nomade de la MX Master. Elle a un profil différent, pensée pour un usage nomade, tout en restant confortable durant de longues sessions de travail devant son ordinateur. Elle propose 7 boutons et un repose pouce, plus petits que celui de la MX Master tout en étant aussi efficace. La molette profite des mêmes technologies que la MX Master avec un crantage précis ou un défilement libre fluide. Enfin, elle tient sur la durée avec environ trois semaines d’autonomie en usage quotidien.

Suivre les soldes d’hiver 2021 sur le Journal du Geek

À partir du 20 janvier, le JDG fait les soldes. Nous serons sur le pont pour vous proposer les meilleures offres des soldes d’hiver 2021, sélectionnées avec amour et uniquement celles qui en valent la peine. Offres individuelles, sélections thématiques, grand récapitulatif… nous ferons en sorte que vous ne ratiez rien de ces bons plans de début d’année.

Pour une vision d’ensemble, nous vous recommandons notre sélection des meilleures offres des soldes d’hiver 2021. Vous pouvez également suivre l’actualité des offres et bons plans des soldes sur le compte Twitter du Journal du Geek, notre compte dédié uniquement aux bons plans Jdugeekdeals, ou encore la page Facebook. Enfin, vous pourrez également retrouver dans les offres dans notre « hub » dédié aux soldes.