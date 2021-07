Les Redmi Buds 3 Pro sont d’ores et déjà en forte promotion (-40%)

Récemment arrivés dans un marché très concurrentiel, les Redmi Buds 3 Pro sont déjà en promotion chez AliExpress grâce à ce code promo...

Les nouveaux Redmi Buds 3 Pro sont déjà en promotion sur AliExpress, l'occasion d'acquérir de bons écouteurs sans-fils sans trop détruire ses économies — parfait pour les vacances. Ces écouteurs Bluetooth de chez Redmi, une marque annexe de Xiaomi réserve de belles surprises comme par exemple une bonne réduction de bruit active, un design cousu main ou encore une très bonne qualité de son sans faire augmenter le prix.

Des Redmi Buds 3 Pro à prix barré

Il ne faut pas se le cacher, lorsque l’on achète des écouteurs sans-fils à prix réduit, certaines fonctionnalités sont manquantes sans oublier que la qualité audio n’est pas du tout au rendez-vous. Cependant, ces Redmi Buds 3 Pro pourraient vous surprendre. Outre leur prix excessivement bas grâce au code promo et au coupon, ces écouteurs Bluetooth de chez Xiaomi possèdent une bonne répartition du son (aigus, médiums et basses) ainsi que de bonnes fonctionnalités. D’ailleurs, si vous cherchez des écouteurs classiques, il faudra passer votre chemin, les Redmi Buds 3 Pro sont des écouteurs intra-auriculaires, ils viennent se placer à l’intérieur du conduit auditif.

Au niveau des fonctionnalités, les Redmi Buds 3 Pro possèdent tout ce que vous attendez comme le Bluetooth 5.2, ce qui réduit considérablement la latence entre votre appareil et vos écouteurs ou encore la réduction de bruit active jusqu’à 35 dB. D’autres fonctionnalités font partie intégrante des écouteurs. Vous pourrez retrouver la charge sans-fil ou encore la possibilité de connecter simultanément deux appareils en même temps.

Vivez un concert de Vivaldi ou d’AC/DC sans l’interrompre à moitié

Un autre point à ne pas négliger, c’est l’autonomie et à ce niveau, les écouteurs sans-fil de chez Xiaomi sont d’excellents élèves. Grâce aux batteries de 35 mAh intégrées à chaque écouteur et au boitier de 470 mAh, vous pourrez écouter les plus beaux concerts de l’histoire. Les Redmi Buds 3 Pro possèdent six heures d’autonomie (une seule charge) avec la réduction de bruit active désactivée et un volume à 50 %. L’autonomie sera plus ou moins importante selon votre utilisation. D’ailleurs, comptez une heure pour recharger à 100 % les écouteurs et deux heures et demie pour recharger complètement le boitier avec une charge filaire.

En bref, ce sont d'excellents écouteurs sans-fil, les essayer c'est les adopter.

