L’excellente souris gaming Logitech G402 Hyperion Fury est à prix cassé

Présentée en 2014 comme la souris la plus rapide du monde, la Logitech G402 Hyperion Fury est une excellente souris gaming au prix contenu. Elle est aujourd’hui en promotion à 22,99 euros chez Cdiscount.

On la trouve régulièrement à un tarif compris entre 30 et 40 euros. La G402 Hyperion Fury constitue un très bon rapport qualité-prix, avec un tas de fonctionnalités pratiques à utiliser, même dans les jeux les plus exigeants. Cette souris est actuellement disponible avec une belle remise à 22,99 euros chez Cdiscount.

La Logitech G402 Hyperion Fury en détail

La Logitech G402 Hyperion Fury est une souris de gaming filaire, très pratique à utiliser au quotidien et redoutable dans les jeux vidéo exigeants. On retrouve un suivi optique de 4000 PPP capable de supporter des accélérations jusqu’à 16 g, le tout pour une vitesse de 12 m/s. Elle convient à tous types de joueurs, qui préféreront une vitesse rapide ou lente. Le modèle a notamment été conçu pour les FPS type Counter Strike, et on l’on appréciera son taux de rapport de 1 ms.

Cette souris est assez polyvalente puisqu’elle offre 8 boutons totalement programmables via le logiciel dédié de Logitech. En quelques secondes, vous pourrez paramétrer des macros pour lancer des applications ou effectuer des actions sommaires. Puis, Logitech en a désormais l’habitude, un processeur ARM 32 bits est inclus dans la souris, ce qui vous permet de changer de sensibilité en un clic en enregistrant plusieurs profils d’utilisateurs.

Sans être de pointe, la conception reste classique et efficace. On retrouve des matériaux légers, avec un poids total de 144 g. L’ensemble est solide et dispose d’un revêtement en caoutchouc appréciable, car antidérapant. Attention toutefois, ce modèle ne s’adresse pas à tout le monde, puisqu’il a été imaginé pour les droitiers uniquement. Enfin, il est possible d’utiliser la G402 en mode « palm grip » (en la tenant avec votre paume), mais aussi en « claw grip » (avec vos doigts crochetés comme une griffe sur les boutons).