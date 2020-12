L’Honor Watch ES tombe à seulement 79 euros, la GS Pro à 199

Les smartwatch d’Honor sont en promotion aujourd’hui. La Watch ES passe de 99 à 79 euros, tandis que la plus opulente Honor Watch GS Pro perd 50 euros pour tomber à 199 euros.

Les Honor Watch sont de bonnes alternatives pour qui cherche une montre connectée à prix relativement contenu. C’est particulièrement le cas avec l’Honor Watch ES, une montre complète proposée à seulement 79 euros en ce moment sur la boutique d’Honor au lieu de 99 euros. Si vous souhaitez un modèle encore mieux doté, la version GS profite quant à elle d’une réduction de 50 euros ce qui la fait tomber à 199 euros. Pour bénéficier de ces prix, il faudra renseigner le code AWATCH20FR au moment de la commande.

Les Honor Watch en détail

La Honor ES adopte un look rectangulaire élégant et discret qui n’est pas sans rappeler d’ailleurs celui de l’Apple Watch. L’écran AMOLED mesure 1,64 pouce et affichera vos widgets préférés dont un compteur de calories, votre rythme cardiaque et bien sûr l’autonomie restante. Vous l’avez compris, elle embarque donc un capteur cardiaque, mais aussi, et c’est plus rare, de quoi mesurer le SpO2 et suivre le sommeil.

La montre est capable de suivre et reconnaître automatiquement 94 activités, dont la course, le vélo et la natation, grâce à son étanchéité certifiée à 5 ATM. Par ailleurs, il dispose de fonctionnalités de coaching pour de nombreux sports afin de vous aiguiller dans les sessions d’entraînement. Tout cela ne pèse que 21 grammes dans un boîtier de seulement 10,7 mm d’épaisseur et de 30 mm de large. L’autonomie annoncée est d’environ 10 jours. Confortable.

La version GS Pro arbore quant à elle un design plus baroudeur avec un cadran rond et plus massif. Ce style est cohérent avec les ambitions plus « extrêmes » de la montre qui répond à des certifications militaires sur divers point : température, altitude, etc. Ce sera le bon choix pour les grands sportifs d’autant qu’elle prend en charge plus d’activités, 100 cette fois. Grâce à sa batterie plus imposante, son autonomie annoncée est de 25 jours.