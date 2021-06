L’impressionnant Black Shark 4 devient un smartphone avec un bon rapport qualité/prix

Le Black Shark 4 pourrait faire succomber de nombreux gameurs avec cette promotion hallucinante.

Vous avez d’acquérir un smartphone avec un rapport qualité/prix imbattable ? Vous êtes tombé sur le bon plan qui va vous intéresser. Connaissez-vous le Black Shark 4 ? C’est un smartphone qui est spécialement conçu pour les tâches gourmandes comme les jeux vidéos, les applications de retouches photo ou encore pour montrer des petites vidéos. À l’aide de composants qui tiennent très bien la route, vous ne voudrez plus le quitter et revenir à un smartphone lambda. Le Black Shark est quant à lui bien au chaud sur Aliexpress au prix de 330 € à l’aide des codes AESOLDES25. Livraison rapide et gratuite depuis l’Europe.

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Snapdragon 870, LPDDR5 et UFS 3.1, le tiercé gagnant dur Black Shark 4

Le Black Shark 4 vient donc s’imposer comme le smartphone ultime pour les joueurs et les personnes à la recherche de puissance pour faire tourner les applications les plus gourmandes. Au niveau du SoC, vous retrouverez le Snapdragon 870 de Qualcomm, 8 Go de mémoire vive en LPDDR5 ainsi que 128 Go de stockage interne en UFS 3.1. Ces trois composants viennent faire peser le Black Shark 4 dans le game, c’est le cas de le dire, car c’est un smartphone à la base conçu pour les gameurs. D’ailleurs, une application a été conçue spécialement pour améliorer l’expérience gaming. Cette dernière viendra notamment alléger, voire arrêter les notifications pour ne pas être importuné en pleine session ou encore des options pour venir booster le smartphone.

Pour performer dans vos matchs à mort sur Call of Duty, vous pourrez compter sur une dalle de 6,67 pouces AMOLED restituant une définition de 1080 × 2400 pixels ainsi qu’un taux de rafraichissement de 144 Hz. Les couleurs ainsi que les contrastes seront sublimes notamment grâce à la technologieA AMOLED. D’ailleurs, vous retrouverez deux haut-parleurs pour apporter un bon son stéréo, ce qui est pratique pour regarder des films, des séries, des vidéos sur YouTube ou pour jouer.

Une capacité de recharge de 61 watts

Quand on joue beaucoup ou que l’on utilise des applications lourdes, il vaut mieux être accompagné d’une excellente autonomie. Le Black Shark 4 vient quant à lui apporter une batterie de 4 500 mAh. C’est une capacité semblable à d’autres concurrents, mais cette dernière bénéficie d’une vitesse de recharge complètement folle. En effet, à l’aide de la prise secteur et des différentes technologies dans le smartphone, vous pourrez charger votre Black Shark 4 à 100 % en 17 minutes seulement. Un temps record qui est possible grâce au chargeur 61 watts qui est fourni avec le smartphone.

En bref, que retenir de ce Black Shark 4 ? Qu’il apporte un très bon SoC, une capacité de stockage suffisante pour les applications et les jeux vidéos, ainsi que 8 Go de mémoire vive en LPDDR5 — sans oublier que la wifi 6 et le Bluetooth 5 sont disponibles. Retrouvez vite toute la puissance brute du Black Shark 4 sur Aliexpress au prix de 330 € à l’aide des codes AESOLDES25. Pour les personnes qui hésitent encore, vous pouvez retrouver le test du smartphone directement ici.

Profiter de l’offre chez Aliexpress