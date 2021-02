L’incontournable casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 à 252 €

Rakuten déploie aujourd’hui un code promotionnel RAKUTEN7. Il permet de s’offrir l’un des meilleurs casques audio Bluetooth du marché, le Sony WH-1000XM4 pour seulement 252,99 euros.

Ce casque Bluetooth est paru au milieu de l’année 2020. Il a succédé au 1000XM3 et vient logiquement améliorer celui qui était considéré pendant longtemps comme le meilleur casque audio du marché. Le Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui une véritable référence parmi les casques Bluetooth à réduction de bruit. Vous pouvez aujourd’hui vous l’offrir contre 252,99 euros, un excellent rapport qualité prix par rapport aux 399 euros initialement demandés par Sony lors de la sortie de son casque.

Code promo : RAKUTEN7

Le Sony WH1000XM4 en détail

Le Sony WH-1000XM4 est un casque Bluetooth qui propose une superbe qualité audio. Il s’illustre notamment avec son système de réduction de bruit active (ANC), l’une des meilleures du marché. S’il a depuis été légèrement détrôné par l’Apple AirPods Max, il a longtemps été considéré comme le plus efficace du marché, au coude à coude avec celui du Bose Headphones 700. Que vous soyez dans un train, dans la rue ou dans l’avion, vous pouvez profiter d’une isolation de grande qualité, ce qui est possible avec un système de détection du bruit à double capteur, qui applique automatiquement le meilleur niveau de réduction de bruit en temps réel.

Comme son prédécesseur, le casque de Sony choisi d’opter pour une signature audio basseuse. L’accent sera donc mis sur les basses, ce qui plaira à la plupart, mais pas forcément à tous. Le constructeur japonais a cependant déployé une application liée qui vous permet d’ajuster énormément de paramètres audio, et notamment les basses, les médiums et les aigus. Avec ou sans ajustement, la qualité reste excellente et ce pour tous les types de musique. Enfin, ce casque est compatible avec le HiRes Audio et le HiRes Wireless Audio, tout comme le 360 Reality Audio.

Le WH-1000XM4 propose une solide autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit active. Si vous les désactivez, vous pouvez monter à 38 heures. On appréciera également la charge rapide qui a été incorporée et qui permet de récupérer 5 heures d’écoute en 10 minutes de charge, selon le constructeur. De manière générale, le casque est très confortable, et ce même pendant plusieurs heures. Il ne pèse que 254 g sur la balance, ce qui est assez léger par rapport à ses concurrents, et qui conviendra globalement à toutes les têtes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Sony WH-1000XM4. Nous lui avons attribué la très jolie note de 9/10.