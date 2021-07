L’incontournable Dyson V10 Motorhead chute à 379€ pour les soldes !

Très performant pour traquer la moindre poussiére, l’aspirateur balai Dyson V10 Motorhead est aujourd’hui disponible à 379 euros sur Cdiscount.

Dyson est à présent un leader sur le marché des aspirateurs-balais sans sac et sans fil. Comme son nom l’indique, le Dyson V10 Motorhead est particulièrement optimisé car plus léger et plus maniable qu’un aspirateur-traineau, et surtout il ne laisse aucune chance à la saleté. Durant les soldes, Cdiscount le propose aujourd’hui à 379 euros ! Attention, stock limité.

Le Dyson V10 Motorhead en détail

Dyson a lancé il y a quelques mois le V11, et même bientôt de prochains modèles, si bien que le V10 n’est plus le dernier modèle de la firme. Toutefois, le moteur est le même et l’on ne remarquera pas de différence à prévoir niveau de l’aspiration. L’autonomie monte jusqu’à 60 minutes en un mode normal, la moitié si vous décidez d’employer le mode « fort ». C’est largement suffisant pour couvrir un logement de 80 m².

Cette version est livrée de base avec plusieurs accessoires complémentaires, dont une buse de suction, une brosse multi-fonctions, ainsi qu’une tête de nettoyage à entrainement direct Enfin, comme tous les aspirateurs Dyson, il n’y a évidemment pas de sac. Pour vider ce modèle, il suffit d’ouvrir la trappe du réceptacle à poussière. Le V10 est un produit très maniable, léger, et agréable à utiliser. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Dyson V10.

