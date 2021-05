L’une des meilleures borne d’arcade du moment : la MVSX de Neo Geo est en promotion chez Amazon !

Retrouvez tous les classiques du système de jeux d'arcade MVS de SNK dans cette borne d'arcade à prix réduit chez Amazon !

La borne d’arcade “bartop” MVSX de Neo Geo vous permet de pouvoir jouer chez vous aux plus grands classiques retro de l’âge d’or de l’arcade !

Profiter de l’offre chez Amazon

Cette “bartop”, qui est une borne d’arcade à poser sur un table ou un bureau par exemple, est une version officielle de SNK, elle embarque 50 jeux pré-installés et jouables à 2 grâce au double stick intégré ! Voici la liste des jeux inclus dans la MVS-X :

King Of Fighters Collection : KOF 94, KOF 95, KOF 96, KOF 97, KOF 98, KOF 99, KOF 2000, KOF 2001, KOF 2002, KOF 2003

Metal Slug Collection : 1,2,3,4,5,X

Samurai Shodown Collection : I, II, III, Amakusa’s Revenge, V, V Special

Fatal Fury Collection : 1,2,3 Road To The Final Victory, Special, Real Bout Fatal Fury, Real Bout Fatal Fury Special, Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers, Garou : Mark Of The Wolves

World Heroes & Art Of Fighting Collections : 1,2, 2 Jet, Perfect, Art Of Fighting, The Path Of The Warrior Art Of Fighting 3

Classic Collection Vol.1 : Sengoku, Sengoku 2, Sengoku 2001, Savage Reign, Magician Lord, The Last Blade, The Last Blade 2, Kizuna Encounter Super Tag Battle, Shock Troopers

Sports Classic Collection : Super Sidekicks, Top Player’s Golf, 3 Count Bout, Baseball Stars Professional, Football Frenzy

La SNK MVS-X dispose d’un écran LCD de 17 pouces avec une définition de 1280x1024px (ratio 4/3), un processeur ARM Quad-core Cortex A7 1Ghz avec 256Mo de RAM et une capacité de 8Go. Vous aurez également droit à deux joysticks et leurs 6 boutons, ainsi que deux haut-parleur de 5W. Bien entendu plusieurs langues sont disponibles dont le français. On ne va pas vous le cacher, mais comme de nombreux récents produits “rétro” (NES mini, PlayStation mini, Stick Arcade Capcom, etc.), cette borne semble pouvoir être hackée pour y installer d’autres jeux, une petite recherche sur Google et le tour est joué…

Cette borne d’arcade Neo-Geo MVSX est actuellement en promotion chez Amazon avec expédition gratuite et rapide au prix de 423 euros !

Profiter de l’offre chez Amazon

De plus, sachez que si vous souhaitez l’avoir en mode véritable borne d’arcade, il vous suffit d’acheter la base qui transformera cette dernière avec une hauteur de près de 1m45 ! Egalement disponible chez Amazon pour 99 euros.

Profiter de l’offre chez Amazon