[Bon Plan] La Neo Geo Mini de SNK bradée à 49,99 euros

Lancée en octobre dernier, la Neo Geo Mini de SNK semble avoir le même destin que la Playstation Classic : un fiasco ! Pourtant lors de notre test nous avions bien aimé cette petite console rétro. Toujours est-il qu’elle est aujourd’hui en promotion pour 49,99 euros (contre 149 euros à sa sortie) !

SNK avait cédé à la mode des rééditions de consoles mythiques en version miniature avec la Neo Geo Mini. Objet de désir des années 90 par sa puissance et sa ludothèque, elle est restée longtemps inaccessible à cause de son prix trop élevé. Elle revient avec pas moins de 40 jeux et sous forme de jolie petite borne d’arcade.